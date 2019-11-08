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08 листопада 2019, пʼятниця, 15:54 10
Технології 2019-11-08T17:30:03+02:00
Українські Новини
У США вчені створили модель непотопаючого металу

У США вчені створили модель непотопаючого металу

Метал, вчені, дослідження вчених
Метал.Фото:pixabay
Метал.Фото:pixabay

Команда дослідників-фізиків Рочестерського університету в штаті Нью-Йорк розробила модель металевих конструкцій, які неможливо втопити навіть при повному зануренні у воду. Про це передає російська служба ВВС.

Зокрема, основоположною ідеєю для прототипу винаходу непотопаючого металу стали водяні павуки та отруйні вогненні мурахи, які володіють водовідштовхувальними властивостями, а саме:

- Павуки-сріблянки живуть під водою - у гніздах, сплетених з павутини і відкритих знизу, як зразок водолазного дзвоника. Своє житло павук наповнює повітрям, який він приносить із поверхні, затиснувши пухирець між черевцем і задніми лапками, які володіють гідрофобними властивостями і тому не змочуються водою.

- Такими ж властивостями володіють кінцівки вогненних мурах, за рахунок чого ці комахи можуть конструювати зі своїх тіл своєрідні плоти, дрейфуючи по поверхні води за рахунок затиснутих між особинами бульбашок повітря.

Фізики навчилися надавати аналогічні властивості легким металевим конструкціям шляхом нанесення на їх поверхню мікро - і наногравировки за допомогою надкоротких спалахів лазера (тривалістю мільярдні частки мікросекунди).

Отриманий "візерунок" утримує повітря і робить матеріал водовідштовхувальним: його неможливо намочити, навіть повністю зануривши у воду і придавивши до дна, за рахунок поверхневого натягу.

Без додаткового тиску виріб з такого металу просто тримається на поверхні - навіть якщо деформувати гравірований метал, пробивши в ньому кілька отворів.

Автори дослідження сподіваються, що в майбутньому з допомогою такого металу можна буде будувати непотоплювані пасажирські і торгові судна, а також пристрої, які зможуть проводити довгий час під водою, не стикаючись з нею і не піддається корозії.

Як повідомляли Українські Новини, раніше американські вчені створили подушку, яка зменшує звук хропіння.

Крім того, вчені створили пристрій, здатний читати думки.

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