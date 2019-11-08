ООН прийняла резолюцію проти героїзації нацизму, яку не підтримали Україна та США

7 жовтня Третій комітет Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН) прийняла російський проект резолюції про боротьбу з "героїзацією нацизму, неонацизмом та іншими видами практики, які сприяють ескалації сучасних форм расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов'язаної з ними нетерпимості". За документ голосувала 121 країна, 55 утрималися і лише 2 країни - США та Україна - висловилися проти.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

Проект, співавторами якого були 23 держави, закликає "ліквідувати всі форми расової дискримінації усіма можливими засобами, в тому числі, якщо цього вимагатимуть обставини, законодавчо".

В документі висловлюється "глибока стурбованість з приводу героїзації нацистського руху, неонацизму та колишніх членів організації Waffen-SS в будь-якій формі". Зокрема, йдеться про спорудження пам'ятників членам вищевказаних рухів, проведення демонстрацій, перейменування вулиць та інші подібні дії, а також про використання Інтернету в спробах героїзації нацизму.

Автори проекту виявилися стривожені "випадками і спробами осквернення або руйнування пам'ятників, які були споруджені на честь тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової, а також незаконної ексгумації або перенесення їх останків".

Країни-ініціатори рекомендували вжити належних заходів, в тому числі в законодавчій сфері та у сфері освіти, щоб запобігти перегляд підсумків Другої світової війни і заперечення злочинів проти людяності, скоєних в той час.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що не бачить проблеми в тому, що прийшов на концерт за участі неонацистської музикальної групи.

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) вимагає повністю замінити склад української делегації в ООН за відмову підписати резолюцію про боротьбу з нацизмом.