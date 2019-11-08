Львів виділив 50 тис. гривень постраждалій в аварії з кінною каретою дівчинці

Львів виділив 50 тис. гривень 15-річної дівчинки, яка постраждала в аварії, з кінної прогулянкової каретою. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

"Місто допомагає 15-річної дівчинки, яка постраждала в результаті інциденту за участю кінної карети в центрі міста", - йдеться в повідомленні.

Мерія Львова виплатить дівчині, що постраждала в результаті інциденту з конем, матеріальну допомогу в розмірі 50 тис гривень.

Сьогодні виконавчий комітет прийняв рішення про надання одноразової матеріальної допомоги батька постраждалої дівчини - Олесі Шиян - Руслану Шияну.

Дівчинці зараз знаходиться в лікарні і лікарі борються за те, щоб вона не втратила ногу.

Як повідомляли Українські Новини, Львів вирішив призупинити дозвіл на використання кінних карет в місті до 11 листопада для розслідування аварії з каретою.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії за участю карети у Львові.

З'ясувалося, що невідомі підірвали петарду біля упряжки, коні злякалися і побігли.

Поліція встановлює особи невідомих, які налякали коней.

На даний момент відкрито кримінальне провадження за ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу.