СБУ прийшла з обшуком до бізнес-центру Києва: у провадженні фігурує Столар

Служба безпеки проводить обшуки в столичному бізнес-центрі "Парус", повідомляє "Українська правда" з посиланням на прес-центр СБУ, трансляцію "Прямого" і джерело в правоохоронних органах.

"Проводяться обшуки в адвокатському об'єднанні у справі про розкрадання державних коштів посадовцями КМДА. Деталі згодом на сайті", - заявили в СБУ.

Телеканал "Прямий", який теж має офіс у цьому бізнес-центрі, у своєму ефірі навіть показав картинку з людьми у камуфляжі і нашивками СБУ. За даними їхніх кореспондентів, силовики прийшли до адвокатського об'єднання "Турчінов і партнери".

Скріншот: "УП"

За інформацією "УП", мова йде про кримінальне провадження стосовно витрачання бюджетних коштів в сумі близько 800 млн грн у ході реалізації проекту будівництва Великої Окружної дороги.

У протиправній схемі розкрадання бюджетних коштів підозрюють забудовника Вадима Столара.

Згодом СБУ уточнила, що обшуки йдуть в офісі адвокатського об’єднання, яке представляє інтереси однієї з комерційних структур, задіяних у проекті.

Правоохоронці проводять слідчі дії для виявлення документації та інших доказів, що підтверджують протиправну діяльність посадовців КМДА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Обшуки. Фото: "УП"

Команда нової влади хоче зняти з посади голову Київської міськдержадміністрації Віталія Кличка. Оточення президента Зеленського поширювало меседж, що Кличко не керує столицею, а "смотрящими" за Києвом є Вадим Столар та Максим Микитась. Кличко все заперечує.