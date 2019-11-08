підписатися на розсилку
24.35 24.65
26.85 27.35
˟
08 листопада 2019, пʼятниця, 14:53 14
Верховна Рада і партії 2019-11-08T14:57:21+02:00
Українські Новини
Україна є одним з лідерів за кількістю заяв до ЄСПЛ, – нардеп Пузанов

Україна є одним з лідерів за кількістю заяв до ЄСПЛ, – нардеп Пузанов

ЄСПЛ, Опозиційна платформа - За життя, ОПЗЖ, Олександр Пузанов
Олександр Пузанов в ЄСПЛ. Фото: zagittya.com.ua/
Олександр Пузанов в ЄСПЛ. Фото: zagittya.com.ua/

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Олександр Пузанов в Страсбурзі (Франція) на семінарі "Імплементація Європейської Конвенції з прав людини: Ключова роль парламенту" повідомив, що Україна є одним із лідерів за кількістю поданих нашими громадянами заяв до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Така кількість заяв до Європейського суду з прав людини пояснюється тим, що українці не можуть захистити свої права в судах своєї країни. Кількість заяв з України до Європейського суду з прав людини постійно збільшується: за весь період з моменту приєднання до Європейської конвенції з прав людини проти України подано понад 93 тис. позовів", - підкреслив Пузанов.

Народний депутат зазначив, що станом на 1 липня 2019 року більше заяв до ЄСПЛ було подано лише з Туреччини (96 188 заяв) і Російської Федерації – 149 298, але обидві ці країни значно перевершують Україну за кількістю громадян.

Він додав, що, починаючи з 1997 року, ЄСПЛ прийняв проти України 950 рішень. "Найпоширеніші порушення Україною права на справедливий суд (550 рішень), права власності (348), право на свободу і безпеку (325). Це ще раз підтверджує, що українці не можуть захистити свої права у національних судах", – зазначив Пузанов.

"На жаль, останні 5 років влада не приймала жодних кроків для побудови правової держави. Доки так триватиме – кількість заяв проти України буде лише зростати", - резюмував парламентарій.

7-8 листопада в Страсбурзі проходить семінар "Імплементація Європейської Конвенції з прав людини: Ключова роль парламенту", організований Парламентською Асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ), що присвячений Європейській конвенції з прав людини та судової практики Європейського суду з прав людини, включаючи вимогу про виконання рішень Суду щодо України.

Більше новин про: ЄСПЛ Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ Олександр Пузанов

Архів
Новини
ФСБ Росії намагалася завербувати жителя Чернігівської області, - СБУ 15:43
СБУ прийшла з обшуком до бізнес-центру Києва: у провадженні фігурує Столар 15:34
Польський регулятор наклав рекордний штраф на партнера "Північного потоку-2" 15:24
Суд дав доступ ДБР до дзвінків і перепискам дружини Пашинського 15:14
Затримана на великому хабарі співробітниця НБУ виявилася дружиною прокурора у справі Гандзюк 15:04
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
Чеське посольство поклало квіти визволителям Києва, а Зеленський навіть не привітав 09:37 Фото
Під Києвом підірвали автомобіль, є загиблі і тяжко поранені, - ЗМІ 22:45
Коломойський використовує "Центренерго" в своїх інтересах, завдаючи шкоди державі, - Корольчук 10:48
"Роттердам+" дозволив зекономити бюджетні кошти,  - адвокат 10:48
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
Зеленський ветував закон про верифікацію та перевірку пенсій, субсидій та інших соцвиплат 17:07
Найбільше українці не люблять африканців і ромів, а найменше - росіян, - опитування КМІС 12:26 Інфографіка
Прокурором Волинської області призначено кума заступника Рябошапки 16:28
В "Укренерго" наголосили, що не відключали українські електростанції, а обмежували їхній виробіток 19:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok