Україна є одним з лідерів за кількістю заяв до ЄСПЛ, – нардеп Пузанов

Депутат Верховної Ради України від фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Олександр Пузанов в Страсбурзі (Франція) на семінарі "Імплементація Європейської Конвенції з прав людини: Ключова роль парламенту" повідомив, що Україна є одним із лідерів за кількістю поданих нашими громадянами заяв до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"Така кількість заяв до Європейського суду з прав людини пояснюється тим, що українці не можуть захистити свої права в судах своєї країни. Кількість заяв з України до Європейського суду з прав людини постійно збільшується: за весь період з моменту приєднання до Європейської конвенції з прав людини проти України подано понад 93 тис. позовів", - підкреслив Пузанов.

Народний депутат зазначив, що станом на 1 липня 2019 року більше заяв до ЄСПЛ було подано лише з Туреччини (96 188 заяв) і Російської Федерації – 149 298, але обидві ці країни значно перевершують Україну за кількістю громадян.

Він додав, що, починаючи з 1997 року, ЄСПЛ прийняв проти України 950 рішень. "Найпоширеніші порушення Україною права на справедливий суд (550 рішень), права власності (348), право на свободу і безпеку (325). Це ще раз підтверджує, що українці не можуть захистити свої права у національних судах", – зазначив Пузанов.

"На жаль, останні 5 років влада не приймала жодних кроків для побудови правової держави. Доки так триватиме – кількість заяв проти України буде лише зростати", - резюмував парламентарій.

7-8 листопада в Страсбурзі проходить семінар "Імплементація Європейської Конвенції з прав людини: Ключова роль парламенту", організований Парламентською Асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ), що присвячений Європейській конвенції з прав людини та судової практики Європейського суду з прав людини, включаючи вимогу про виконання рішень Суду щодо України.