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08 листопада 2019, пʼятниця, 14:36 152
Президент 2019-11-08T14:45:09+02:00
Українські Новини
Зеленський представив губернатора Харківської області та відзначив досягнення нового прокурора

Зеленський представив губернатора Харківської області та відзначив досягнення нового прокурора

Президент України, Володимир Зеленський, Харківська ОДА, Олександр Фільчаков, Олексій Кучер
Володимир Зеленський у Харкові. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський у Харкові. Фото: president.gov.ua

6 листопада Президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Харкова, де представив нового голову Харківської обласної державної адміністрації (ОДА) Олексія Кучера і відзначив перші досягнення нового прокурора Харківської області Олександра Фільчакова.

Про це повідомив Офіс Президента України на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Хочу представити нового голову Харківської обласної державної адміністрації Олексія Володимировича Кучера. Вітаємо Вас, Олексій. Поки що вітаємо, а за результатами роботи – побачимо", - заявив Зеленський.

При цьому Зеленський окремо відзначив досягнення місцевої прокуратури та її нового керівника.

"Я знаю, що на Харківщині кажуть, що призначено нормального серйозного прокурора. Чи це не так?... Мені кажуть, що нормально працює. Щось Вас всі хвалять. Підозріло", – пожартував Зеленський, звернувшись до обласного прокурора Олександра Фільчакова.

Зазначимо, що перший місяць роботи нового прокурора Харківської області Олександра Фільчакова його підрозділ встиг провести кілька досить резонансних затримань. Зокрема, прокуратура Харківської області організувала операцію, в результаті якої була затримана злочинна група, яка проводила масштабну незаконну вирубку лісу.

Як зазначив прокурор Харківської області Фільчаков, 5 осіб на чолі з місцевих бізнесменів, які протягом року здійснювали масову вирубку цінних порід дерев на території Зміївського району Харківської області. Весь товар надалі реалізовувався у Харкові. В цілому збиток від дій зловмисників оцінюється в більш ніж 5 млн гривень. Всі злочинці затримані, їм загрожує від 5 до 7 років в'язниці.

Нагадаємо, новим прокурором Харківської області став голова Харківської міської прокуратури №2 Олександр Фільчаков. Відповідне рішення прийняв генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

При цьому новий прокурор на одній зі своїх перших офіційних зустрічей позначив пріоритети відомства: забезпечення публічної безпеки та порядку в Харківській області, протидія майновим злочинам, ювенальна злочинність, боротьба з корупцією, швидкість реагування і дотримання прав людини правоохоронними органами, а також забезпечення безпеки дорожнього руху.

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