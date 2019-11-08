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08 листопада 2019, пʼятниця, 12:03 10
Економіка 2019-11-08T12:15:32+02:00
Українські Новини
Виробництво сигарет в Прилуках відновлять

Виробництво сигарет в Прилуках відновлять

Компанія "British American Tobacco Україна" планує відновити виробництво на тютюновій фабриці "В. А. Т.-Прилуки" (Прилуки, Чернігівська область) з 8 листопада.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії, передають Українські Новини.

"...Покладаючись на гарантії Президента, ми плануємо поступово відновити виробництво в Прилуках, починаючи вже з 8 листопада 2019 року", - сказано в ньому з посиланням на генерального директора компанії Саймона Уелфорда.

Згідно з повідомленням, 7 листопада відбулася зустріч найбільших виробників тютюнових виробів в Україні з Президентом Володимиром Зеленським щодо встановлення торгівельної націнки на сигарети згідно з прийнятим Верховною Радою законопроекту №1049.

За словами Уелфорда, Зеленський підтримав і запевнив виробників про швидке вирішення проблеми, яка, на їх думку, завдала шкоди індустрії та економіки країни в цілому.

У свою чергу міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook зазначив, що в ході зустрічі була досягнута домовленість, що тютюнові компанії відновлюють виробництво, а уряд і галузь підготують меморандум, який вирішить питання детінізації ринку тютюнових виробів, боротьби з контрафактом, а також демонополізації та створення рівних правил гри.

Наразі відповідний законопроект заблокований постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття його в другому читанні і в цілому.

Як повідомляли Українськi Новини, "В.А.Т.-Прилуки" з 8 жовтня призупинила виробництво.

7 жовтня Рада прийняла законопроєкт №1049, яким зобов'язала виробників та імпортерів тютюнових виробів реалізувати свою продукцію суб'єктам оптової торгівлі за цінами, що не перевищують 80% встановленої максимальної роздрібної ціни з урахуванням ПДВ та акцизного збору до 1 січня 2021 року.

При цьому оптовики, які здійснюють реалізацію цієї продукції, мають реалізувати продукцію суб'єктам роздрібної торгівлі тютюновими виробами за цінами, що не перевищують 87% максимальної роздрібної ціни на тютюнові вироби.
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