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  • Приватизація "Укртелекому" вивела компанію на рівень світових гравців в галузі, - ЗМІ
08 листопада 2019, пʼятниця, 12:05 367
Економіка 2019-11-08T12:05:02+02:00
Українські Новини
Приватизація "Укртелекому" вивела компанію на рівень світових гравців в галузі, - ЗМІ

Приватизація "Укртелекому" вивела компанію на рівень світових гравців в галузі, - ЗМІ

Укртелеком, Приватизація, Віталій Трубаров, Криворіжсталь, Реприватизація, Фонд державного майна України

Продаж "Укртелекому" - один з успішних прикладів в історії української приватизації. Після роздержавлення компанія наблизилася до рівня світових гравців в галузі. Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання "Обозреватель" "У хороші руки?".

Автор матеріалу нагадав, що історія роздержавлення держпідприємств в Україні триває вже чверть століття і має, як мінімум, кілька яскравих вдалих кейсів: приватизацію "Ківорожсталі", яка в 2005-му році перетворилася в "Криворіжсталь-Арселор Міттал" (угода принесла держбюджету 24, 2 млрд грн) і - продаж "Укртелекому" в 2011-му, яка поповнила скарбницю на 10,6 млрд грн.

За оцінкою колишнього в.о. голови Фонду держмайна Віталія Трубарова, в Україні фактично було три великих приватизації. "Перша - "Криворіжсталь", друга - "Укртелеком" і обленерго, і в 2017 році 3,2 мільярда гривень за продаж енергетичних компаній. Все інше - несуттєві продажі", - наводить його слова автор матеріалу.

І підкреслює, що після зміни власника, і "Криворіжсталь", і "Укртелеком" вийшли на зовсім іншу орбіту, наблизившись до рівня світових гравців у своїй галузі. Зокрема, "Укртелеком" зі збиткової компанії став прибутковою, і вже сьомий рік поспіль має переконливі показники зростання, незважаючи на падіння ринку проводового зв'язку.

"Оператор швидко зорієнтувався і переключається на актуальні напрямки: швидкісний інтернет, хмарну телефонію. За даними самої компанії, надходження від послуг інтернету, які оператор надає більш ніж 2,3 тис. населених пунктів країни, стабільно ростуть. За рік в цілому доходи від інтернет-напрямку збільшилися на 7% до 1,32 млрд грн. У масовому сегменті - зросли на 6,6% і склали 1,04 млрд грн. Серед бізнес-користувачів вони досягли 277 млн ​​грн, що на 8,2% більше, ніж рік тому", - повідомив автор матеріалу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ зазначали, що статистика прямих іноземних інвестицій свідчить про те, що Україна не є пріоритетом для зарубіжних інвесторів, а ризик націоналізації ранішє проданих підприємств додатково відлякує інвесторів. Зокрема, ситуація навколо оператора зв'язку "Укртелеком", де Фонд державного майна зробив кілька необережних заяв про можливу реприватизацію підприємства, є негативним сигналом для інвесторів.

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