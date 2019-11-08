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  • У Харківській області рятувальники визволили дитину з пральної машини
08 листопада 2019, пʼятниця, 11:42 51
Події 2019-11-08T12:00:02+02:00
Українські Новини
У Харківській області рятувальники визволили дитину з пральної машини

У Харківській області рятувальники визволили дитину з пральної машини

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Дитина застрягла в пральній машині. Фото: Держнс
Дитина застрягла в пральній машині. Фото: Держнс

У місті Мерефа Харківської області рятувальники дістали дитину, яка застрягла в пральній машині.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Людоньки, слідкуйте за своми дітьми! І розкажіть їм, що робити собі схованку у пральній машині - не варто! Учора на телефон Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що чотирирічна дитина опинилась в пральній машині. З якої самостійно вибратись вже не може", - йдеться в ньому.

Рятувальники виїхали за вказаною адресою та заспокоїли наляканого хлопчика і його маму. Завдяки оперативним та зваженим діям рятувальників, дитину було обережно вилучено з пральної машини.

Дитина застрягла в пральній машині. Фото: ДержнсДитина застрягла в пральній машині. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, у 2017 році у Харкові також рятували дитину, яка застрягла в барабані пральної машини.

Раніше компанія Samsung визнала, що деякі моделі її пральних машин можуть бути небезпечними, після того як кілька споживачів в США поскаржилися на те, що їх пральні машини вибухнули.

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