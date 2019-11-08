Справа "податківців Клименка" буде слухатися в суді понад 100 років, - адвокати

Кримінальне провадження проти колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка і екс-співробітників податкових органів, яких екс-головний військовий прокурор Анатолій Матіос звинуватив в нанесенні державі 96 млрд гривень збитків, буде слухатися в суді понад 100 років.

Про це заявив адвокат Олександр Дульський на прес-конференції в прес-центрі "Українські Новини".

Адвокат підкреслив, що в ході розслідування військовою прокуратурою у даній справі були допущені колосальні порушення.

"Жодному податківцю в Україні не було способом, який визначений в законодавстві, повідомлено про підозру. Щодо кожного учасника кримінального провадження було скоєно ряд діянь, які самі по собі мають ознаки кримінально-карних", - повідомив він.

Так, за словами адвокатів, екс-міністр Олександр Клименко на даний момент не має статусу підозрюваного ні в одному з кримінальних справ, порушених в Україні, і не знаходиться в міжнародному розшуку. Аналогічна ситуація склалася і в екс-співробітників податкових органів, які проходять у справі, - жоден з них не отримав статус обвинуваченого, а переслідування податківців військовою прокуратурою є незаконним.

"Про яку взагалі злочинну організацію може йти мова, якщо затримані в 2017 році люди навіть не були знайомі між собою. Вони починають знайомитися тільки на суді", - висловилася адвокат адвокат екс-начальника ДПІ Артемівського району Луганська Ольги Гулко і екс-начальника ДПІ Ленінського району Луганська Володимира Дубеля Аліна Самарец.

За словами Самарец, її підзахисний Олександр Дубель був жорстоко побитий в СІЗО. "Людина буде лікуватиметься ще невідомо скільки часу, та чи відновить він своє здоров'я - під великим питанням", - сказала вона. Тим часом справа проти людини, який побив Дубеля, вже понад два роки перебуває в суді, а вироку досі немає.

Крім того, Дульський заявив, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відкрив провадження за заявою 9 екс-співробітників податкових органів. "Мої довірителі були змушені звернулися до Європейського суду з прав людини з заявами, в яких були викладені обставини неможливості захиститися на національному рівні ", - заявив він.

Адвокат екс-міністра Олександра Клименка Сергій Титаренко підкреслив, екс-генпрокурор Юрій Луценко з самого початку порушив підслідність справи.

"Олександр Клименко був міністром доходів і зборів, тобто він член Кабміну, тому його суб'єктна підслідність НАБУ. Однак Луценко в порушення всіх норм передав цю справу саме до військової прокуратури", - сказав Титаренко.

Адвокат екс-міністра також повідомив про відсутність термінів розслідування та відсутності доказової бази.

"У кримінальному провадженні є всього лише три підприємства, яким нібито відшкодовано незаконно ПДВ. І це фактично інкримінується Олександру Клименку. Те, що кошти, які відшкодовувалися цим підприємствам, отримав він. Рішення про відшкодування ПДВ приймаються через казначейство, а не одноосібним рішенням міністра. Прочитавши всі 209 томів кримінальної справи, я так і не зрозумів, яким чином ці кошти отримав Олександр Клименко, на які рахунки вони пішли", - сказав Титаренко.

За словами адвоката, на поточний момент ім'я Олександра Клименка фігурує в двох кримінальних провадженнях, однак ні в одному з цих справ він не має статусу підозрюваного. Екс-міністр також не перебуває у міжнародному розшуку. Санкції ЄС, які очевидно були накладені за політичними мотивами в 2014 році, як і на ряд інших екс-чиновників, через суди в юрисдикціях ЄС зняті за попередні періоди.

Адвокати впевнені, що справа екс-податківців А. Клименко використовувалося керівництвом Генеральної прокуратури в особі Юрія Луценка і Анатолія Матіоса для власного піару і збагачення.

"Накладаються арешти на бізнес, майно, які не мають ніякого відношення до Олександра Клименка. Але, чомусь так було домовлено, що давайте зробимо це майно Клименко і під цю справу будемо накладати на нього арешт", - заявляє Титаренко.

Адвокат повідомив, що апеляційний суд зняла арешт, так як п'ять років ведеться розслідування, і за весь час не було пред'явлено директору підприємства підозру. Але не дивлячись на це прокурор продовжує направляти справу до суду і накладати нові арешти на майно, яке ніяк не пов'язане з самим екс-міністром.

Про те, що справжньою метою переслідування була нажива, може свідчити той факт, що в ході розслідування військовими прокурорами були вилучені гроші людей, абсолютно непричетних до процесу.

"Той же самий луганчанин Антипов [Олександр Антипов, екс-глава податкової служби Луганської області - ред.], у нього були вилучені не його гроші. Людина, яка на час передала ці гроші Антипову, домагається їх повернення. Це іноземець. І кожен раз , коли він намагається звернутися до відповідних органів, щоб забрати ці гроші, то починається тиск на нього, його сина, він навіть був змушений покинути територію країни. Багато грошей було вилучено, і таке враження, що якщо є гроші, то людина в чомусь то винна ", - заявила адвокат Аліна Самарець.

Олександр Дульський також нагадав про існування кримінального провадження за фактом вимагання грошей у сім'ї екс-начальника Державної податкової адміністрації Харківської області Станіслава Денисюка.

Нагадаємо, справу затриманих 24 травня 2017 року екс-співробітників податкових органів з квітня 2019 роки так і не почало слухатися в суді. Всього у справі проходять 52 підозрюваних, яким інкриміновано збиток в 96 млрд гривень.

Раніше глава ДБР Роман Труба також підтвердив, що відомство веде кілька розслідувань по керівництву військової прокуратури часів Анатолія Матіоса, а також закликає повідомляти про факти його незаконного збагачення. Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону 10 жовтня заявив, що звільнить главу СБУ Івана Баканова, якщо буде доведено, що його консультує екс-військовий прокурор Анатолій Матіос.