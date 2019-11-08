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  • 11.11.19 11:00 Прес-конференція: "Справа суддів Окружного адмінсуду Києва: про що не говорить Генпрокуратура й що вимагає закон?"
08 листопада 2019, пʼятниця, 10:34 15
Прес-центр 2019-11-08T12:30:03+02:00
Українські Новини
11.11.19 11:00 Прес-конференція: "Справа суддів Окружного адмінсуду Києва: про що не говорить Генпрокуратура й

11.11.19 11:00 Прес-конференція: "Справа суддів Окружного адмінсуду Києва: про що не говорить Генпрокуратура й що вимагає закон?"

11 листопада 2019 року, об 11:00 в прес-центрі "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Справа суддів Окружного адмінсуду Києва: про що не говорить Генпрокуратура й що вимагає закон?"

Спікер: адвокат суддів Окружного адмінсуду Києва Андрій Заєць.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal
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