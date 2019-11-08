11.11.19 11:00 Прес-конференція: "Справа суддів Окружного адмінсуду Києва: про що не говорить Генпрокуратура й що вимагає закон?"

11 листопада 2019 року, об 11:00 в прес-центрі "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Справа суддів Окружного адмінсуду Києва: про що не говорить Генпрокуратура й що вимагає закон?" Спікер: адвокат суддів Окружного адмінсуду Києва Андрій Заєць. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal