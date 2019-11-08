У Зеленського збираються легалізувати гральний бізнес з розводками і підставами, - журналіст

Проект легалізації азартного бізнеса в Україні не передбачає реальних механізмів боротьби з підпільними казино і створює політичні загрози для міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це заявив редактор сайту "Наші Гроші" Юрій Ніколов, передає Главком.

"10 років азартний бізнес існував нелегально, що зробило Україну дуже мафіозною країною. Це почалось ще за роки Януковича, черговий виток відбувся у 2014-2015 роках, коли на вулицях в рази збільшилась кількість цієї зарази", - вказує Ніколов, який відстежує процес створення закону про легалізацію грального бізнесу.

На думку журналіста, "нинішня спроба створити легальний ігровий бізнес проектується з політичними розводками і підставами. Найбільша політична загроза в цій історії – для міністра внутрішніх справ Арсена Авакова".

Законопроект передбачає, що весь існуючий нелегальний бізнес має припинити свою діяльність з 1 січня 2020 року. Тобто вже через 2 місяці, за які неможливо створити державну систему контролю, підкреслює журналіст.

"Але поліція з 1 січня має контролювати, щоб вся ця зараза в різних містечках і селах закрилася. Причому абсолютно цинічно виходить так, що на весь наступний рік поліції дають лише один інструмент – штрафи. Супер! Поліція буде ходити і штрафувати, штрафи сплачуватимуть або ні, і це все?", - питає Ніколов, додавши, що річний оборот ігрової мафії в країні складає $1-2 млрд.

"За кілька днів за помахом руки неможливо вирішити цю проблему, - впевнений Ніколов. - Автори законопроекту спершу мали б поцікавитись у поліції, коли вона зможе реально закрити всю ту історію, включно з внутрішніми перевірками, раптовими нальотами і т.д. Наскільки я розумію – вони не поцікавилися".

Раніше Юрій Ніколов разом з ексуповноваженою Антимонопольного комітету Агією Загребельською на спільній прес-конференції заявили, що неякісна легалізація грального бізнесу завдасть великої шкоди суспільству.