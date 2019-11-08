Підприємці обурені застосуванням поліцією сльозогінного газу на мирній акції "#SaveФОП"

Підприємці - учасники руху "#SaveФОП" обурені застосуванням поліцією сльозоточивого газу під час мирної акції під Офісом Президента 4 листопада.

Про це повідомили підприємці - учасники руху "#SaveФОП" на прес-конференції в Українських Новини.

4 листопада, під час акцій підприємців за скасування законів "про тотальну фіскалізації" (№ 128-IX "ПРО внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" та №129-IX "ПРО внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг", що вводять електронний чек), які на думку підприємців, фактично знищують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поліція зробила силові дії з застосуванням сльозогінного газу.

"Коли це все сталося, я стояла збоку і знімала все на відео, і я навіть не пам'ятаю, як це сталося, але звідкись із-за спини поліцейський розпилив цей газ. Що я відчула? Спочатку я навіть не зрозуміла, бо це вперше, я не зрозуміла, що це", - сказала підприємець Маргарита Єлькіна.

Наступного дня вона поїхала в лікарню через опік очей і неприємного больового відчуття під очима, де лікар діагностував хімічний опік першого ступеня.

За словами представників "#SaveФОП" влада і Президент порушили свої обіцянки про проведення особистої зустрічі з підприємцями, хоча акції тривають вже 1,5 місяці, тому підприємці були змушені провести лежачий страйк.

За словами підприємця Ліни Клебановій, голові фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давиду Арахаміїї були передані чіткі вимоги підприємців, але він досі заявляє, що не розуміє, чого хочуть активісти.

"Я звертаюся до Президента України, обіцянки треба виконувати. Володимир Олександрович, в який раз ми звертаємося до Вас, почуйте підприємців, приходьте виконати свою обіцянку зустрітися з підприємцями, щоб не було біди, тому що люди вже готові на радикальні дії!", - сказала Валентина Коробка.

Як повідомляли Українські Новини, 17 жовтня Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити та надати на розгляд у Верховну Раду законопроект про введення дворічного мораторію на перевірку фізосіб-підприємців (ФОП). Однак, на думку представників малого бізнесу, які виходять з протестами проти законів № 128-IX і №129-IX, мораторій не знімає жодного з безлічі проблемних питань прийнятих законів. Вони наполягають на замовний і корупційний характер цих законів, єдиними бенефіціаріями яких є великий бізнес, остаточно монополизирующий український ринок, що в свою чергу, неминуче призведе до різкого зростання цін у споживчому секторі, суттєвого зниження бюджетних надходжень і вибухового зростання еміграції з країни.