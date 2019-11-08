підписатися на розсилку
24.45 24.79
27 27.5
˟
  • Новини
  • Спорт
  • Футболісти київського "Динамо" зіграли в Лізі Європи УЄФА з "Копенгаген" внічию
08 листопада 2019, пʼятниця, 06:01 11 Інфографіка
Спорт 2019-11-08T06:01:01+02:00
Українські Новини
Футболісти київського "Динамо" зіграли в Лізі Європи УЄФА з "Копенгаген" внічию

Футболісти київського "Динамо" зіграли в Лізі Європи УЄФА з "Копенгаген" внічию

Спорт, Футбол, Лига Европы, Динамо Киев

Футболісти київського "Динамо" та клубу "Копенгаген" з Данії в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи переможця не виявили.

У столиці Данії сьогоднішній матч завершився з рахунком 1:1. Підопічні Олексія Михайличенка пропустили вже на перших хвилинах, але в другому таймі зуміли відігратися.

На 4 хвилині першого тайму Стаге переграв голкіпера киян Бущана - 1:0. Вже на 14 хвилині кияни отримали шанс відігратися - арбітр призначив одинадцятиметровий удар за гру рукою. Пенальті визвав бити Віктор Циганков, але не зумів переграти воротаря.

На 16 хвилині якісь сантиметри не вистачили Беседіну, щоб забити - м’яч пролетів над поперечиною.

У другому таймі гра була вже більш нервовою. На 70 хвилині кияни відігралися завдяки зусиллям Вербича та Сидорчука, круглого у сітку відправив словенець - 1:1. За такого рахунку матч і завершився.

Більше новин про: Спорт Футбол Лига Европы Динамо Киев

Архів
Новини
Зло Гончаруку Милованов розробляє новий індекс конкурентності замість вписаного в програму уряду індексу Герфіндаля - Гіршмана 08:00
Заводу Head за підключення до електрики треба 1,6 млн євро: інвестори в шоці 07:30
У Мінсоцполітики назвали середній обсяг субсидії і скільки українці зможуть заощадити в жовтні 06:10
Футболісти київського "Динамо" зіграли в Лізі Європи УЄФА з "Копенгаген" внічию 06:01 Інфографіка
Ліга Європи. "Олександрія" у Львові відігралася після 0:2 у матчі з "Сент-Етьєном" 01:11 Фото
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Під Києвом підірвали автомобіль, є загиблі і тяжко поранені, - ЗМІ 22:45
Чеське посольство поклало квіти визволителям Києва, а Зеленський навіть не привітав 09:37 Фото
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
Найбільше українці не люблять африканців і ромів, а найменше - росіян, - опитування КМІС 12:26 Інфографіка
Рябошапка призначив своїм радником аспіранта Пшонки 13:39 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok