Футболісти київського "Динамо" зіграли в Лізі Європи УЄФА з "Копенгаген" внічию

Футболісти київського "Динамо" та клубу "Копенгаген" з Данії в рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи переможця не виявили.

У столиці Данії сьогоднішній матч завершився з рахунком 1:1. Підопічні Олексія Михайличенка пропустили вже на перших хвилинах, але в другому таймі зуміли відігратися.

На 4 хвилині першого тайму Стаге переграв голкіпера киян Бущана - 1:0. Вже на 14 хвилині кияни отримали шанс відігратися - арбітр призначив одинадцятиметровий удар за гру рукою. Пенальті визвав бити Віктор Циганков, але не зумів переграти воротаря.

На 16 хвилині якісь сантиметри не вистачили Беседіну, щоб забити - м’яч пролетів над поперечиною.

У другому таймі гра була вже більш нервовою. На 70 хвилині кияни відігралися завдяки зусиллям Вербича та Сидорчука, круглого у сітку відправив словенець - 1:1. За такого рахунку матч і завершився.