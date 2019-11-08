Заводу Head за підключення до електрики треба 1,6 млн євро: інвестори в шоці

Виробникові спортивних товарів Head, який хоче побудувати в Вінниці великий завод з виробництва спорядження для зимових видів спорту, потрібно заплатити 1,6 млн євро за підключення до електромереж. Про це повідомив в Facebook власник UBC Group Ігор Гуменний.

"UBC Group веде спільний проект Head . Коли вони підписували меморандум, ще з "попередньою" владою їм задекларували вартість підключення-300 гр за кВт. Зараз оголосили – 3 972 грн за кВт. Їм потрібно мінімум 10 мВт. Це близько € 1.6 млн !!! Це потрібно заплатити, щоб тебе підключили і ти потім купував електроенергію!", – написав він.



За словами Гуменного, австрійці, коли почули цю цифру, дуже здивувались і перепитали "Це за що?". Після цього вони "вручну перераховували вартість кВт, перемножували на мегаватт, перепитували чи немає тут помилки".

"Якби їм оголосили ціну під час підписання меморандуму або до покупки землі їх би тут не було", – наголосив він.

"Але це ще не все: підключення – "голе". У Вінниці вартість за 1 кВт 3970 гривень – 140 євро (в інших областях вартість 1 кВт вище в рази, Полтава – 8000 гривень). Потім, виявляється, що лімітів в цьому місці немає, потрібно тягнути і включають коефіцієнт 1,25. Вартість самого кВт в Вінниці 3,35грн – 0,12 євро. Вже дорожче,ніж у Латвії. Вартість кВт в Ризі 0,112 євро. Тільки можливість купувати,ще не будувати і погоджувати проект. Для розуміння в економічних зонах Східної Європи, Росії, Казахстану, Білорусі підключення до електромереж або нуль або у 2-3 рази дешевше", – пише Гуменний.