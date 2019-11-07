Джек Ма приїхав до Ярославського і справив фурор, виступаючи перед студентами Харківського університету

Сьогодні в Харківському національному університеті ім. Каразіна з мотивуючим спічем виступив Джек Ма, засновник сервісу Alibaba і один з найбагатших людей світу. Про це першим повідомив Telegram-канал "Харків 1654" .

Як стало зрозуміло сьогодні, Джек Ма прибув до міста на запрошення Олександра Ярославського, власника і президента DCH, який давно опікується харківський університет, є почесним доктором і членом наглядової совета.Во час екскурсії по музею ХНУ ректор університету Віль Бакіров запропонував Джеку Ма провести коротку зустріч зі студентами. В аудиторії, розрахованої на 350 чол, зібралося майже 700 студентов.

Зал зустрів Джека Ма і Олександра Ярославського оваціями. Китайський бізнесмен розповів, що вперше приїхав в Україну, і Харків є першим містом, який він відвідав в нашій країні. Він привітав ХНУ ім. Каразіна з 215-річним ювілеєм, який вуз готується незабаром відсвяткувати. А потім поділився своїм баченням, як поліпшити ситуацію в системі освіти і привести її у відповідність з викликами будущего.

Джека Ма сказав, що не боїться ні штучного інтелекту, ні роботів, тому що людина мудріша. Він також розповів, що 45% співробітників його компанії - жінки, і що він вкрай позитивно ставиться до жіночого лідерства. На думку китайського бізнесмена, зміни потрібно починати з дитячого садка і початкової школи. І вчити так, щоб людям було легше інтегруватися в суспільство. А світу потрібні зараз "експерти майбутнього, а не минулого".

Джек Ма підкреслив, що його компанія так швидко росла на ринку, тому що в ній працювало безліч молодих і мотивованих людей. Він упевнений, що університети повинні змінювати молодих людей до того, щоб вони були конструктивними, інноваційними, винахідливими.

"Я не хочу, щоб люди були машинами, вони повинні бути людьми, вони повинні бути творцями", - сказав бізнесмен.По його думку, в майбутньому будуть тільки діджіталізовані країни і недіджіталізовані країни. І останні приречені на бідність. Люди ж, які вмітимуть використовувати цифрові технології, будуть успішні.

Блокчейн, впевнений бізнесмен, в майбутньому вирішить питання приватності і захищеності данних.

Відповідаючи на питання, що робить його щасливим, Джек Ма сказав: "Гроші, слава, репутація не роблять мене щасливим. Щастя для мене, це коли я бачу що люди, які працюють в моїй компанії, щасливі. Коли тобі добре від того, що люди щасливі, і ти щасливий ".

Мілліардер також зазначив, що всі успішні люди світу мають одну спільну рису - вони оптимісти.

"Найважливіший урок, який я виніс у своєму житті: будь оптимістом. - сказав він. - Я зустрічав дуже багато людей. І я з'ясував, що успішні люди мають одну спільну рису. В першу чергу, ми оптимісти

Свій рецепт успіху Джек Ма описав такою формулою: важко працювати, довіряти людям, бути оптимістом і бути спрямованим в завтра.

"Ви повинні бути людиною. Ви не повинні бути, як машина. Якщо ти хочеш згадувати швидше, знати більше, пам'ятати більше, машина зробить це краще. Ти повинен робити ті речі, які не може машина. Не турбуйся про майбутнє, турбуйся про себе ", - підсумував Джек Ма.

В самому кінці зустрічі студенти подякували бізнесмена і подарували йому студентську одяг з символікою університету Каразіна.

Нагадаємо, Джек Ма заснував Alibaba в 1999 році. Зараз у цій найбільшій китайській компанії (яка крім іншого, володіє торговим майданчиком AliExpress) ринкова капіталізація складає 460 мільярдів долларов.

Статок самого Джека Ма оцінюється в 41,8 мільярда доларів.