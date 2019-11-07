Я навіть й подумати не міг, що по Києву натовпами будуть ходити фашисти, – Молочний

Український актор і комік Андрій Молочний опублікував у соціальній мережі Instagram привітання з Днем визволення Києва, який відзначався вчора, 6 листопада. Серед іншого він розкритикував політику останніх 5 років - з атакою на пам'ять про Велику Вітчизняну війну, паплюження і знесення радянських пам'ятників та ображання ветеранів.

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.иа".

"Здрастуйте співвітчизники! 6 листопада 1943 року війська 1-го Українського фронту (генерал армії М.Ф. Ватутін) у ході Київської наступальної операції визволили від фашистських окупантів столицю України м. Київ.

Чому для мене це подія стала важливим, набула дуже цінного значення? Адже ще 5 років тому, я не писав про це, не викладав такі пости. Адже ще 5 років тому я навіть й подумати не міг, що по Києву натовпами будуть ходити фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть паплюжити пам'ятники героям Великої Вітчизняної війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову та Ватутіну. Що на День Перемоги 9-го травня молодь буде ображати ветеранів, а співробітники поліції не лише не будуть припиняти такі дії, а самі будуть сприяти цьому, змушувати ветеранів і навіть дітей знімати пілотки з червоними зірками.

Що буде війна, і будуть гинути багато людей, наших людей! Старі, жінки та діти, наші діти!

Я багато чого не міг собі уявити, і навіть зараз перечитуючи написане я не можу повірити, що це відбувається насправді, мені здається, що це кошмарний сон, що затягнувся на довгі роки... Це не сон. Це біль, це рвана рана на серці.

Але є надія, є надія, що як і 76 років тому Київ буде очищений від фашистської нечисті, від нелюдів, які хочуть щоб ми зрадили пам'ять наших великих предків, які зрадили Батьківщину, зрадили себе та зрадили своїх дітей.

Нічого у вас гади не вийде. Тепер за цю пам'ять я зубами триматися буду. Буду триматися з багатьох причин, і ще тому, що у складі 1-го Українського фронту, під командуванням Миколи Федоровича Ватутіна та Георгія Костянтиновича Жукова, пройшов всю війну і загинув у квітні 1945 року мій прадід Петро Андрійович Молочний. І це моя цінність. Буду пам'ятати й шанувати я, значить будуть пам'ятати й шанувати мої діти, а це означає, що великий подвиг і перемога нашого народу, наших предків - безсмертні. Зі святом! Ура!", - написав актор.

Андрій Молочний - український комік, актор, шоумен і продюсер, який став відомим завдяки участі у проектах "Дует імені Чехова", "Файна Юкрайна" та Сomedy Сlub.

Раніше до 75-річчя визволення України від фашистів Національний банк України випустив монету з бійцем УПА. Також ЗМІ розбиралися, хто насправді звільнив Україну від нацистів 75 років тому.