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07 листопада 2019, четвер, 18:49 6
Суспільство 2019-11-07T18:54:31+02:00
Українські Новини
Гончарук вимагає за два роки закінчити першу чергу мостів в Запоріжжі, які будуються вже 15 років

Гончарук вимагає за два роки закінчити першу чергу мостів в Запоріжжі, які будуються вже 15 років

Запоріжжя, Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук прогнозує введення в експлуатацію першої черги нових мостів через Дніпро в Запоріжжі до 2022 року.

Про це сказано в повідомленні прес-служби мерії міста з посиланням на слова Гончарука в четвер під час робочого візиту в Запоріжжі, передають Українські Новини.

"За два роки першу чергу робіт має бути завершено, треба відкрити 3 смуги руху з одного берега Дніпра на інший", - цитує пресслужба слова прем'єра.

Він заявив, що в державному бюджеті на 2020 рік будуть передбачені необхідні кошти для будівництва.

Гончарук повідомив, що перша черга мостів буде складатися з 3 смуг руху в одному напрямку, а в зворотному транспорт буде рухатися існуючими мостами ім. Преображенського.

Така організація руху дозволить перекрити рух на проїжджій частині греблі Дніпровської гідроелектростанції для її капітального ремонту.

Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство інфраструктури оцінює вартість добудови мостів у Запоріжжі в 12 млрд гривень.

Державна енергогенеруюча компанія "Укргідроенерго" має намір у 2021 році розпочати ремонт греблі Дніпровської гідроелектростанції (Дніпрогес) у Запоріжжі з метою продовження терміну її експлуатації.

У Запоріжжі 2 переходи через Дніпро - по дамбі ДніпроГЕС і по мостах через острів Хортиця.

Будівництво 3-го переходу через Дніпро в Запоріжжі (ще 2 мости через Хортицю) почалося в 2004 році.

Нагадаємо, що Кабмін виділив півмільярда на будівництво мостів у Запоріжжі.

22 лютого, прем'єр Микола Азаров також висловив обурення тим, що при будівництві мостів у Запоріжжі використовуються не українські, а російські матеріали.

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