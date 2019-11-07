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  • У Житомирській області другу добу шукають тіло дайвера, який відкривав шлюз дамби
07 листопада 2019, четвер, 17:37 12
Події 2019-11-07T19:00:03+02:00
Українські Новини
У Житомирській області другу добу шукають тіло дайвера, який відкривав шлюз дамби

У Житомирській області другу добу шукають тіло дайвера, який відкривав шлюз дамби

В селі Кодня Житомирського області другу добу шукають тіло 54-річного чоловіка, який пірнув у водойму, щоб відкрити шлюз дамби і не виплив. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

За інформацією журналістів, зниклий чоловік - спортивний дайвер. Його найняв підприємець, щоб відкрити шлюз дамби.

Рятувальники вважають, що чоловіка затягнуло в конструкцію гідроспоруди. Також відомо, що він спустився в аквалангу і водолазному костюмі без страховки, з запасом повітря в аквалангу на 40 хвилин. Тому шансів, що дайвер живий, вкрай мало.

Зараз на ставку зводять спеціальну конструкцію, яка зупинить воду і дозволить водолазам обстежити дамбу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Росії прорвало дамбу під Красноярськом: 13 чоловік загинуло, багато постраждалих.
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