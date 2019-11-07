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  • У Китаї представили куленепробивний унітаз з 40 тис. діамантами
07 листопада 2019, четвер, 17:12 18
Світ 2019-11-07T19:00:03+02:00
Українські Новини
У Китаї представили куленепробивний унітаз з 40 тис. діамантами

У Китаї представили куленепробивний унітаз з 40 тис. діамантами

Китай, Золотий унітаз, Ювелірний дім Shim
У Китаї представили унітаз з 40 тис. діамантами.Скріншот:twitter/Echinanews
У Китаї представили унітаз з 40 тис. діамантами.Скріншот:twitter/Echinanews

Ювелірний дім Shim в Шанхаї представив унітаз із золота з оновленими технологіями, який налічує 40 815 діамантів. Про це передає China News.

зокрема, на створення унітазу знадобилося кілька місяців, а роботи виконували десять робітників. Голова ювелірного дому Аарум Шум назвав унітаз "витвором мистецтва" і пожартував, що "ваш кращий друг - це діамантовий туалет".

 

A gold toilet decorated with 40,815 pieces of 334.68-carat diamond on its bullet-proof glass lid is on display at the 2nd China International Import Expo in Shangha. The toilet is expected to set a Guinness World Record on the afternoon of Nov. 6, local media reported. pic.twitter.com/Kh9kqRumar

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) 5 листопада 2019 р.

 

Наголошується, що унітаз побив рекорд Гіннеса за кількістю інкрустованих діамантами. Творці стверджують, що він куленепробивний, і більш того, сумніваються, що він буде використовуватися за призначенням.

Як повідомляли Українські Новини, раніше на технологічній виставці в Китаї засновник Microsoft Білл Гейтс показав "унітаз майбутнього", який може працювати без води і підключення до каналізаційної системи.

Крім того, японці придумали унітаз, який стежить за здоров'ям власника.

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