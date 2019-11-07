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07 листопада 2019, четвер, 15:28 253
Податки 2019-11-07T15:33:45+02:00
Українські Новини
Програмне забезпечення від податкової та його обслуговування буде безкоштовним, – Верланов

Програмне забезпечення від податкової та його обслуговування буде безкоштовним, – Верланов

Сергій Верланов
Сергій Верланов. Фото: прес-служба
Сергій Верланов. Фото: прес-служба

Новітні програмні реєстратори розрахункових операцій від Державної податкової службита їхнє обслуговування для підприємців будуть безкоштовними.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова ДПС України Сергій Верланов.

"Так, дійсно, програмне забезпечення має бути безкоштовним, так само, як і його обслуговування… Власне, цим воно кардинально відрізняєтьсявід ситуації, яка є на сьогоднішній день, і це великий плюс", - заявив Сергій Верланов.

Очільник податкової зазначив, що не існує жодного опонента цієї ініціативи.

"На сьогоднішній день є близько 400 тисяч касових апаратів, і усі бізнесмени, які ними користуються, у тому числі дрібні підприємці, які, наприклад, торгують підакцизними товарами, вони тільки за", - підкреслив Верланов.

Крім того, голова ДПС відзначивуказ президента Володимира Зеленського щодо запровадження дворічного мораторію на перевірки ФОПів.

"Ми маємо розвивати і економіку, і систему оподаткування, йти вперед. Звичайно, не змінюючи "спрощенку" за своєю суттю, але додаючи контроль за усім периметром державної економіки для того, щоб боротися з контрабандою і з іншими явищами, які негативно проявляються всі ці роки і не дають нам можливості зробити якісний великий стрибок", - заявив Сергій Верланов.

На думку головного податківця України, головна ціль законів про РРО – це розширення білої економіки та зменшення сірої, необлікованої.

"По-друге, це, звичайно, боротьба з контрабандою. І третє – це полегшення життя бізнесу шляхом введення програмних РРО (реєстраторів розрахункових операцій – ред.), які є простішими, дешевшими, швидшими, і будь-який бізнес може скористатися рішенням, яке йому пропонує держава або рішеннями, які бізнес сам собі обере", - підсумував свій виступ Верланов.

Як повідомлялося, Державна податкова служба України активно співпрацює з бізнесом, щоб запровадження новітніх реєстраторів розрахункових операцій (РРО)відбулося максимально комфортно. 

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