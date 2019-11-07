CIG R&D LAB: п’ять нових проектів в Одеській політехніці

За результатами відбору до третього сезону освітньо-стипендіальної програми CIG R&D LAB потрапило п’ять команд Одеського політехнічного університету.

Протягом 2019/2020 навчального року студенти отримуватимуть стипендії на розвиток своїх проектів за менторської підтримки CIG. У червні стартапи, які досягнуть найбільшого прогресу у створенні власного продукту, отримають грант на його реалізацію.

Серед цьогорічних проектів одеських команд, що зацікавили експертів:

UniGlove - рукавиця-контролер на інтуїтивному управлінні, яку можна використовувати як джойстик, контролер для дронів та інших пристроїв;

Медичний прилад Thyrol для визначення поточного рівня обміну речовин для людей із захворюванням щитовидної залози;

Cash Back and Android – terminal - механізм спрощення ведення бізнесу, створення POS-терміналів та функціонування cashback;

Security Space - система, що оснащує камери відеоспостереження високим ступенем розпізнавання тривожних ситуацій та якісною відеоаналітикою;

Автоматизована система моніторингу поливу сільськогосподарських ґрунтів.

"На мою думку, в університеті ми вже маємо інфраструктуру, що дозволяє генерувати цікаві проекти. Є викладачі-тренери, які розрізняють практичну роботу студента та стартап. А це дійсно різні речі. До інфраструктури я також відношу майстер-класи від українських та міжнародних фахівців. Та найголовніше – це допомога фонду в реалізації проектів. До кожного наступного сезону долучається все більше команд, що отримують фінансування", – резюмував доктор тенічних наук, професор Сергій Нестеренко.

Associate CIG Євген Нетреба прокоментував результати відбору: "Цього року в Одеському політехнічному ми мали презентації десяти проектів - software та hardware розробкок. До пітчів долучилися навіть ті команди, які вже брали участь минулого року. Приємно спостерігати, як щороку інтерес одеських студентів зростає, як і якість їхніх проектів".

Загалом, у третьому сезоні CIG R&D LAB візьмуть участь 16 команд – студенти політехнічних університетів Одеси, Харкова та Львова.

Нагадаємо, що цього року в Одесі фінальний грант CIG R&D LAB у півмільона гривень отримали Нікіта Сиром‘ятніков та його команда для розвитку віртуального асистента Jarvis.

Довідка:

Chernovetskyi Investment Group (CIG) – одна з найбільших інвестиційних компаній у Східній Європі, заснована у 2013 році, з інвестиційним потенціалом понад $100 млн. До портфеля фонду входять українські ІТ-компанії Softcube і Zakaz.ua. Остання стала учасником всесвітньо відомого акселератора Techstars у Бостоні. У 2015 році CIG інвестувала $1 млн. у платформу для дітей KIDOZ (Ізраїль) і $1 млн. – у міжнародний сервіс з продажу автобусних квитків Busfor. У 2017 році було зроблено інвестиції в індійський проект із доставлення готових страв InnerChef, а також у компанію Kray Technologies, виробника комерційних дронів для агрокомпаній. У 2017 році CIG заснувала освітньо-стипендіальну програму CIG R&D LAB.