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07 листопада 2019, четвер, 14:19 372
Економіка 2019-11-07T16:00:04+02:00
Українські Новини
Новий постачальник електроенергії YASNO планує підвищити якість послуг для 3,5 млн сімей

Новий постачальник електроенергії YASNO планує підвищити якість послуг для 3,5 млн сімей

Енергетика, Електроенергія, Євген Бушма, YASNO

Створення нового постачальника електроенергії і енергоефективних рішень YASNO стало новим етапом підвищення якості енергетичних послуг для 3,5 млн українських сімей в трьох регіонах України. Нові енергоофіси прийдуть на зміну центрам обслуговування клієнтів в м.Києві, Донецькій і Дніпропетровській областях. Крім стандартних послуг постачання електроенергії YASNO надаватиме послуги з оптимізації споживання і скорочення витрат на електрику. Про це розповів директор з обслуговування клієнтів YASNO Євген Бушма. Презентація YASNO відбулася в Києві 7 листопада.

Перші 5 енергоофісов вже відкриті в Києві, Дніпрі та Маріуполі. До середини 2020 року їх буде вже 65.

"За 10 місяців поточного року ми виконали велику роботу, щоб підвищити якість обслуговування для користувачів електроенергії. Наприклад, ми більш ніж в 2 рази знизили час очікування з'єднання з оператором колл-центру. Тепер це не більше 3 хвилин", - розповів Бушма.

За словами топ-менеджера, таких показників вдалося досягти завдяки тому, що більше половини клієнтів користуються онлайн-інструментами для передачі показників і оплати.

"Зрозуміло, що не у всіх регіонах показники однаково хороші, але ми прагнемо вивести бізнес на один високий рівень обслуговування клієнтів. Ми вже впровадили мобільні додатки в Києві і Дніпрі. Більше 50% клієнтів використовують онлайн-сервіси, тому що більшість операцій можна виконати за допомогою особистого кабінету на сайті, мобільному додатку, а консультацію отримати через Фейсбук, - зазначає Бушма - Надалі ми плануємо розвивати онлайн-канали обслуговування, використовуючи чат-ботів і голосових роботів".

Для тих рідкісних випадків, коли клієнту необхідно звернутися безпосередньо до служби підтримки користувачів, також створюються більш комфортні умови - вже в нових енергоофісах.

 Тепер клієнт зможе прийти в енергоофіс, де буде електронна черга та зона експрес-обслуговування для швидкого вирішення найбільш типових питань. Також клієнти зможуть скористатися терміналами самообслуговування, наприклад, для передачі показань лічильника.

Директор з розвитку YASNO Олександр Онищенко розповів, що крім поставки електроенергії компанія буде пропонувати клієнтам рішення з енергоефективності та електромобільності.

"Клієнти на нашому сайті і в нашому енергоофісі  зможуть замовити енергоефективні набори для зменшення витрат на електроенергію до 50%. А також ми будемо пропонувати сонячні дахи для виробництва енергії з можливість заробляти на "зелених тарифах" і системи зберігання енергії (ред. - домашні акумулятори). Власники електромобілів зможуть замовити домашній  зарядний пристрій і приєднатися до мережі зарядних станцій YASNO E-mobility, щоб отримувати додатковий прибуток для сім'ї або бізнесу", - зазначив Онищенко.

Довідка: YASNO - нове ім'я постачальника електроенергії і енергоефективних рішень для 3,5 млн українських сімей і юридичних клієнтів в Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях. YASNO забезпечує швидкий і зручний сервіс, дистанційне обслуговування і консультації, інноваційні товари і послуги для зменшення витрат на електроенергію і підвищення комфорту.

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