Невідомі в центрі Луцька вкрали скульптуру символу міста – Кликуна

Невідомі 7 листопада в центрі Луцька вкрали скульптуру символу міста – Кликуна. Про це йдеться в повідомленні Головного управління національної поліції у Волинській області, передають Українські Новини. "Поліція встановлює обставини крадіжки луцького Кликуна", - йдеться в повідомленні. Сьогодні зранку в Луцький відділу поліції надійшло повідомлення від керівниці Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради. ГУ НП у Волинській області Чиновник повідомила, що з сонячних годин на Театральній Площі міста викрадена скульптура луцького Кликуна, одного із символів обласного центру. Слідчі попередньо кваліфікують подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. На місці крадіжки працювала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. За повідомленням заявника, скульптура виготовлена з бронзи. Поліцейські проводять всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення крадіжки, і притягнення їх до кримінальної відповідальності. У жовтні 2018 злодії скоїли крадіжку скульптури луцького Кликуна, який знаходився по вулиці Лесі Українки в обласному центрі. Поліцейські Луцького відділу поліції встановили причетність до скоєння цього злочину двох 15-річних жителів міста. Слідчі оголосили їм про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального України. Викраденого Кликуна вилучили та повернули місту. Слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт з матеріалами виробництва направлений до суду. У центрі Луцька встановили дві нові мініатюрні скульптури Кликунів, які отримали імена Музика і Зірко. Автор фігур - львівська скульптор Ніка Музичка. Кликун - один з головних стародавніх символів Луцька. В епоху Середньовіччя кликун повідомляв населенню найрізноманітнішу інформацію: від вшанування полководців до виклику громадян до суду. У Луцьку ж кликуни, крім того, стояли на нічній варті в замку і постійно перегукувалися, а в разі пожежі або нападу ворогів били тривогу. Саме цей ритуал зумовив появу місцевого назви - Кликун.