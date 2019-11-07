Невідомі в центрі Луцька вкрали скульптуру символу міста – Кликуна

Невідомі 7 листопада в центрі Луцька вкрали скульптуру символу міста – Кликуна. Про це йдеться в повідомленні Головного управління національної поліції у Волинській області, передають Українські Новини.

"Поліція встановлює обставини крадіжки луцького Кликуна", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні зранку в Луцький відділу поліції надійшло повідомлення від керівниці Управління туризму та промоції міста Луцької міської ради.

ГУ НП у Волинській області

Чиновник повідомила, що з сонячних годин на Театральній Площі міста викрадена скульптура луцького Кликуна, одного із символів обласного центру.

Слідчі попередньо кваліфікують подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.

На місці крадіжки працювала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.

За повідомленням заявника, скульптура виготовлена з бронзи.

Поліцейські проводять всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення крадіжки, і притягнення їх до кримінальної відповідальності.

У жовтні 2018 злодії скоїли крадіжку скульптури луцького Кликуна, який знаходився по вулиці Лесі Українки в обласному центрі.

Поліцейські Луцького відділу поліції встановили причетність до скоєння цього злочину двох 15-річних жителів міста.

Слідчі оголосили їм про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального України.

Викраденого Кликуна вилучили та повернули місту.

Слідчі завершили досудове розслідування.

Обвинувальний акт з матеріалами виробництва направлений до суду.

У центрі Луцька встановили дві нові мініатюрні скульптури Кликунів, які отримали імена Музика і Зірко.

Автор фігур - львівська скульптор Ніка Музичка.

Кликун - один з головних стародавніх символів Луцька.

В епоху Середньовіччя кликун повідомляв населенню найрізноманітнішу інформацію: від вшанування полководців до виклику громадян до суду.

У Луцьку ж кликуни, крім того, стояли на нічній варті в замку і постійно перегукувалися, а в разі пожежі або нападу ворогів били тривогу.

Саме цей ритуал зумовив появу місцевого назви - Кликун.