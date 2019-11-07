Ветерани АТО звернулися до поліції з приводу пошкодження пам'ятника архітектури в Києві

Громадська організація (ГО) ветеранів антитерористичної операції (АТО) "Вибачте, що живі" звернулася до Національної поліції України з проханням розслідувати обставини пошкодження об'єкта історичної та культурної спадщини, що розташований в Києві за адресою вулиця Станіславського, 3. Мова йде про так званий "прибутковий будинок", який побудованому в 1909 році на місці колишньої садиби Мерінга.

Про це повідомила організація інформаційному агентству "Українські Новини".

Як випливає з переданого до редакції офіційного документа, у ньому йдеться про ознаки злочину, передбачені статтями: 298 (знищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури), 356 (самоправство), 367 (службова недбалість), 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів).

"В результаті проведеного експертами нашої організації моніторингу, було встановлено, що для того, щоб обладнати у підвальному приміщенні кафе, була зламана підпірна стіна і пошкоджена несуча конструкція будинку. Слід також зазначити, що дозволу на проведення будівельних робіт з реконструкції даного підвального приміщення під заклад громадського харчування департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) у місті Києві не видавав, і не вводив зазначений об'єкт в експлуатацію", - йдеться у зверненні.

ГО "Вибачте, що живі" об'єднує осіб, які безпосередньо брали участь у протидії сепаратизму та захисту незалежності нашої країни.

Нагадаємо, раніше інформаційне агентство Forum, посилаючись на джерело в Київській прокуратурі, повідомило, що історія з будівлею на вул. Станіславського, 3 в Києві "почалася з того, що з фасаду старовинного будинку зникла охоронна табличка, а сам будинок зник з реєстру об'єктів історичної спадщини Києва".

За словами джерела, "обкатана схема виведення історичних будівель з-під захисту держави дозволила одній проектно-будівельній банді знести частину підпірної стіни, обладнати окремий вхід до підвального приміщення, вибити ніші в капітальних стінах будівлі, створивши загрозу його обвалення, а також здати його в експлуатацію під кафе, з "документами", що оформлені за неіснуючою адресою - вулиця Городецького 12/2/3".