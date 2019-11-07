Через імпорт електроенергії з РФ порушено критерії безпеки української енергосистеми, - Саква

Експансія електроенергії з РФ на наш ринок відбулась, маємо ознаки порушення критеріїв безпеки ОЕС України. Про це написав перший заступник голови Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрій Саква на своїй сторінці в Facebook.

"Нова ринкова реальність. 1. Експансія електричної енергії з РФ на ринок електричної енергії під ринковими гаслами попри всі застереження відбулася. Це вже факт. 2. Електроенергія в Україну пішла, а вугілля на Луганську ТЕС - ні. Палимо дорогий газ. Нагадаю, РФ - єдине джерело поставок на Луганку. 3. Ознаки порушення критеріїв безпеки ОЕС проявились синхронно. Пояснення про теплу погоду якось не сприймається, як грунтовне. Інших немає", - написав Саква.

Він також звернув увагу, що ціна на електроенергію на ринку "на добу наперед" знизилась практично до паливної складової теплових електростанцій, що робить їх роботу збитковою.

"Ціна на ринку на добу наперед "обвалена" практично до паливної складової теплових електростанцій. Робота збиткова. Натомість запуск повноцінного ринку допоміжних послуг постійно відтерміновується з різних причин. Натомість ТЕС, Укргідроенерго перейшли в режим "шаленого" безоплатного регулювання в ОЕС за командами диспетчера з ознаками операційної безпеки. Ні, не безоплатного - вони ще самі мають доплатити на балансуючому ринку", - написав Саква.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", який дозволив закуповувати українським споживачам імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год на добу.

Раніше експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп на своїй сторінці в Facebook повідомив, що в ніч на 5 листопада відбулися рекордні поставки електроенергії в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії, що склали 1,216 МВт. При цьому вперше обмежили включення потужностей ВДЕ.