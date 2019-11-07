На розгляд Верховної Ради затвердили неіснуючий "альтернативний" законопроект про азартні ігри, - Кушнірук

На розгляд парламенту, окрім урядового законопроекту про регулювання азартних ігор, вже затверджено альтернативний законопроект, тексту якого ще навіть не існує. Про це повідомив експерт Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

"6 листопада закінчився останній день подачі альтернативних законопроектів щодо легалізації азартних ігор. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики не став чекати останнього дня подачі, і вирішив рекомендувати включення до порядку денного двох проектів закону. Однак в останній день з’явилося ще декілька. Причому щодо жодного з альтернативних законопроектів немає висновків Головного науково-експертного управління, і навіть текстів законопроектів на сайті парламенту немає. Тобто, на розгляд погоджено неіснучий документ. І це наштовхує на думку, що у питанні регулювання азартних ігр зараз проводяться якісь махінації", - заявив він.

5 та 6 листопада на сайті парламенту з’явилась низка альтернативних законопроектів про регулювання азартних ігр, ініціаторами яких стали депутати від фракції "Слуга Народу": №2285-1 (Олег Марусяк), №2285-2, (Роман Мулик та Вадим Струневич), №2285-3 (Олександр Дубінський), та №2285-4 (Тарас Тарасенко).

"Всі альтернативні законопроекти подані виключно депутатами фракції "Слуга Народу". Це свідчить про те, що депутати інших фракцій не підтримують ідею легалізації азартних ігор, а всередині фракції "Слуга Народу" немає згоди щодо того, як саме вона має відбуватися", - зазначив Кушнірук.

Законопроект №2285-1 Олега Марусяка, як випливає з інформації на сайті парламенту, вже рекомендовано до розгляду Верховною Радою профільним Комітетом з питань фінансів, податкової та митної політики, хоча ні висновку Головного науково-експертного управління, ні тексту законопроекту ще немає. Так само немає текстів та висновків щодо інших альтернативних законопроектів.

Експерт також нагадав, що після затвердження законопроекту Кабміном, він ще 2 тижні був недоступний для публічного ознайомлення, а зареєстрований у Верховній Раді проект закону тиждень не був доступний для скачування, що також свідчить про спроби максимально уникати публічності його розробниками та ініціаторами.

Головне науково-експертне управління Верховної Ради розкритикувало проект закону №2285 про регулювання азартних ігор, розроблений Кабміном, та рекомендувало направити йогона доопрацювання. Про це йдеться у висновку, опублікованому на офіційному сайті ВР 29 жовтня 2019 року.В документізазначалося, що викладені в законі положення суперечать низці діючих законодавчих актів.

Однак, 6 листопада на сайті парламенту з'явився висновок профільного Комітету щодо цього проекту закону: "Рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання".З повним текстом висновку також ознайомитися не можна, оскільки він відсутній на сайті Верховної Ради.

Як повідомлялося, в кінці жовтня 2019 року законопроект про легалізацію азартних ігор з фінансового комітету Верховної Ради передали до Комітету з питань економічного розвитку. Потім законопроект повернули назад до Комітету з питань фінансів.

Раніше журналіст видання "Наші гроші" Юрій Ніколов заявив, що законопроект Кабінету міністрів справляє враження, ніби його писали кілька бізнес-угруповань. Зокрема, в ньому дуже відчутний вплив букмекерів.