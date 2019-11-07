Запровадження "Роттердам+" покращило фінансовий стан державних шахт, - Трохимець

Завдяки запровадженню "Роттердам+" покращилась фінансова ситуація на державних шахтах, адже формула встановлювала справедливу ціну на вугілля. Також формула сприяла зменшенню потреби у дотаціях держшахт з бюджету. Про це заявив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець в ефірі телеканалу "NewsOne".

Експерт нагадав, що до введення формульного ціноутворення, ціни на вугілля встановлювались в ручному режимі і вони значно занижувались. Зокрема, на вугілля державних шахт ціну встановлювали на рівні 400-800 грн за тонну, в той час як собівартість його видобутку сягала 3 тис грн за тонну. Внаслідок чого держава змушена була збільшувати дотації для державних шахт.

"До моменту, коли було врегульовано таким чином ціноутворення на вугілля, ціну на вугілля встановлювали в ручному режимі в Міністерстві на той час енергетики і вугільної промисловості. І, як правило, цю ціну занижали і занижали дуже сильно, до 400 чи до 800 гривень за тонну. А різницю між реальною собівартістю, а реальна собівартість на деяких шахтах досягає більше 3000 гривень за тонну, різниця між цим заниженням і реальною собівартістю покривалася з бюджету. А за рахунок цього наживалися тільки ті, хто ці ціни встановлювали", - пояснив Трохимець.

Також він повідомив, що до запровадження формульного ціноутворення, дотації з держбюджету регулярно затримувались, шахтарі місяцями не отримували зарплати. Введення "Роттердам+" встановлювало справедливу ціну на вугілля і дозволило покращити ситуацію на державних шахтах.

Нагадаємо, раніше голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомляв, що державні шахти з моменту прийняття формули "Роттердам+" отримали додатково понад 10 млрд. гривень.

Екс-голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Дмитро Вовк зазначав, що за час дії формули "Роттердам+" зарплати шахтарів зросли вдвічі.