підписатися на розсилку
24.45 24.79
27 27.5
˟
ONLINE
7.11.19 14:00 Пресс конференция: "Вертолетное дело": судебные перспективы дела против экс-налоговиков, которое вела военная прокуратура под руководством А.Матиоса

  • Новини
  • Політика
  • Платформа Бойка вимагає провести референдум перед відкриттям ринку землі
07 листопада 2019, четвер, 11:09 14
Політика 2019-11-07T13:15:03+02:00
Українські Новини
Платформа Бойка вимагає провести референдум перед відкриттям ринку землі

Платформа Бойка вимагає провести референдум перед відкриттям ринку землі

Земля, Референдум, Бойко Юрій, Ринок землі, Опозиційна платформа ‒ За життя, Заява партії

"Ухвалення Закону про продаж землі стане злочином перед народом України!". Про таке йдеться у тексті заяви Опозиційної платформи - За життя, оприлюдненій на порталі zagittya.com.ua.

"По всій країні громадяни України протестують проти планів влади дозволити продаж землі. Мітинги і акції протесту постійно йдуть під станами парламенту. У всіх областях України аграрії, фермери, селяни-власники земельних наділів заявляють про загрозу рейдерських захоплень свого бізнесу і бояться втрати своїх земельних паїв. Жителі українських міст вимагають забезпечити їхнє законне право на земельний наділ до відкриття ринку землі. Весь український народ протестує проти планів передачі контролю над українською землею іноземцям та вимагає від влади референдуму із земельного питання.

Але, всупереч протестам суспільства і не рахуючись з позицією власних громадян, влада методично продавлює рішення про продаж землі. Закон про продаж землі, який був конспіративно розглянутий на таємному засіданні комітету, монобільшість планує прийняти вже на наступному тижні.

Опозиційна платформа - За життя заявляє: прийняття будь-якого закону, що дозволяє продаж землі без схвалення українського народу – носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, стане злочином!

Ми вимагаємо від влади прислухатися до справедливих вимог українських громадян і відмовитися від своїх злочинних задумів. Жоден новий транш міжнародних кредиторів не врятує вас від хвилі народного обурення.

Ми звертаємося до представників так званої монобільшості із закликом не виконувати злочинні розпорядження. Ви оголосили себе "слугами народу", але цим голосуванням ви покажете кому служите насправді.

Опозиційна платформа - За життя зробить все, щоб не допустити прийняття закону про продаж землі без схвалення суспільства. Всіма законними методами ми будемо домагатися захисту прав українських громадян на землю.

Продаж землі тільки після референдуму – це принципова позиція нашої партії і жорстка вимога українського народу! Ми захистимо українську землю!", - йдеться в тексті заяви ОПЗЖ.

Більше новин про: Земля Референдум Бойко Юрій Ринок землі Опозиційна платформа ‒ За життя Заява партії

Архів
Новини
Яременко ще не подав заяву про звільнення 13:19
Масовий мор риби в Херсонській області завдав шкоди в півмільярда гривень 13:15
Пашинському загрожують російські спецслужби, - джерело 12:58
Біля зупинки в Одесі виявили 6 кг ртуті 12:55
НААУ домоглася від Ради розширення прав адвокатів у кримінальному провадженні 12:49
більше новин
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Під Києвом підірвали автомобіль, є загиблі і тяжко поранені, - ЗМІ 22:45
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
Через спробу встановлення фіксованої маржі на продаж сигарет держбюджет зазнає мільярдних збитків, - ЗМІ 10:45
Експертизами доведено: формула "Роттердам+" є обґрунтованою і жодних збитків не нанесла, - Одинець 12:41
більше новин
7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП 09:41
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Режисер "Слуги народу" Кірющенко хоче очолити Держкіно 14:07
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
Рябошапка призначив своїм радником аспіранта Пшонки 13:39 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok