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07 листопада 2019, четвер, 10:57 12
Європа 2019-11-07T12:15:02+02:00
Українські Новини
Під час вистави на глядачів впав дах у театрі Лондона

Під час вистави на глядачів впав дах у театрі Лондона

Лондон, Театр, Великобританія, Обвал даху
Обрушив стеля в театрі Лондона. Фото: @KBGDunn/Twitter
Обрушив стеля в театрі Лондона. Фото: @KBGDunn/Twitter

Кілька людей постраждали після того, як на них обвалилася частина стелі в театрі в лондонському Вест-Енді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Інцидент стався незадовго до 20.00 під час демонстрації вистави Death of a Salesman в театрі Пікаділлі. На місце одразу викликали екстрені служби.

На знімку з місця події було видно великий отвір в стелі шириною близько трьох-чотирьох метрів, з якого стирчали дроти. Очевидці повідомили, що спочатку почули "легкий дряпаючий звук", потім були "струмені води", які супроводжувалися " безліччю криків " від глядачів, коли частина стелі звалилася вниз

Пізніше театр був евакуйований. За даними поліції, постраждалі отримали незначні поранення. Точна кількість поранених не наводиться.

Як повідомляли Українські Новини, в Іспанії через обвалення конструкції на набережній у воду впали понад 200 людей. Раніше в Чехії дах спортзалу обвалилася під час матчу. Крім того, в мережі з'явилося відео з місця обвалення даху мечеті в Стамбулі.

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