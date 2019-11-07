Скандальний Закон Зеленського про судову реформу набрав чинності

7 листопада набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" (реєстр. № законопроекту 1008). Вказаний закон було прийнято Парламентом у другому читанні 16 жовтня. Всупереч численним застереженням міжнародних партнерів, громадськості та бізнесу, Президент Володимир Зеленський відмовився ветувати закон 1008.

Законом, серед іншого, передбачено:

- "перезавантаження" нового Верховного Суду шляхом проведення повторного відбору суддів та скорочення їх кількості вдвічі – з 200 до 100;

- ліквідація діючої Вищої кваліфкомісії суддів і створення нової, при цьому Вища рада правосуддя залишає за собою статус-кво;

- розширення повноважень Вищої ради правосуддя;

- створення при Вищій раді правосуддя Комісії з питань доброчесності та етики;

- зміни дисциплінарних процедур щодо суддів, у тому числі надання можливості подавати анонімні заяви щодо суддів.

Нагадаємо, проект 1008 був розкритикований міжнародною спільнотою, як такий, що суттєво загрожує суддівській незалежності.

Так, одними з перших з критикою виступили Представництво ЄС в Україні та Посольство Канади, які в спільному листі до Офісу Президента зазначили, що "слід уникати повторного відбору суддів Верховного Суду", а перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і створення нової "не будуть ефективними, якщо одночасно не реформувати Вищу раду правосуддя".

Рада Європи також занепокоєна законом 1008.

"У ньому пропонуються широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи. Зокрема, проект закону впливає на статус і кваліфікаційні вимоги до суддів і на пов'язані з цим процедури", - йдеться в листі генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич міністру закордонних справ України Вадиму Пристайку.

А в документі експерта Ради Європи щодо оцінки проекту Закону №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" стосовно його відповідності стандартам та рекомендаціям Ради Європи, який оприлюднила "Судово-юридична газета", чітко зазначено, що "Запропоноване скорочення не виправдано причинами зменшення навантаження чи реформою касаційних функцій Верховного Суду. Насправді, обґрунтування такого зменшення кількості суддів є незрозумілим та не пояснюється зміною ролі Верховного Суду в межах судової системи, оскільки нещодавно Верховний Суд було реструктуризовано та оновлено".

На початку жовтня Моніторинговий комітет ПАРЄ спрямував запит до Венеційської Комісії щодо запропонованих проектом 1008 змін стосовно діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування, - повідомляється на офіційному сайті Комісії. Венеційська комісія має намір дати свою оцінку прийнятому Закону 1008 в рамках пленарної сесії, яка відбудеться 6-7 грудня.

В день розгляду проекту 1008 у другому читанні найбільші бізнес-асоціації (Американська торговельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація та Спілка українських підприємців) оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що "бізнес-спільнота дуже занепокоєна оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати понад 5 років на рішення Верховного Суду, якщо кількість його суддів скоротиться з 200 до 100 без одночасного реформування судів нижчих інстанцій, апеляційних судів та запровадження процесуальних фільтрів у кодексах".