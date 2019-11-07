Коломойський використовує "Центренерго" в своїх інтересах, завдаючи шкоди державі, - Корольчук

Бізнесмен Ігор Коломойський заробляє на державній компанії «Центренерго», внаслідок чого державі вже нанесено 1,5 млрд грн збитків, проте правоохоронні органи не реагують ці на зловживання. Про це заявив член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі 112 каналу.

"Компанія "Центренерго", на жаль, підпала під певний вплив оточення Ігоря Коломойського. На "Центренерго" посилилися ці позиції, Коломойський навіть відверто висловлював симпатію до керівництва підприємства "Центренерго", яке змінилося, до пана Потапенка, до пана Біляєва, які там працюють. І власне несподівано з червня місяця, коли відбулися зміни, "Центренерго" розпочало поставки для феросплавного бізнесу, для феросплавних заводів, Запорізький завод в першу чергу, Нікопольський, поставки електроенергії по нижчій ціні, ніж та, по якій вони виробляють електроенергію. Тобто, вони фактично працювали собі в збиток", - розповів Корольчук.

Він повідомив, що "Центренерго" продає електроенергію підприємствам Коломойського по заниженим цінам – 1,10-1,30 грн кВт / год, в той час як зігдно встановлених НКРЕКП норм може продавати по 1,64 кВт / год. Внаслідок цього державна компанія стала збитковою.

"1,5 мільярда гривень збитків. Спочатку очікували, що буде до 1 мільярда гривень. Цифра вийшла набагато більша. Грубо кажучи, була ціна 1,64 гривні без ПДВ вартість 1 кіловат-години електроенергії, це так званий прайс-кеп, який встановила НКРЕКП, та ціна, яку всі споживачі платили, промислові споживачі. "Центренерго" ж продавало електроенергію по ціні в різні періоди від 1,10 до 1,30 гривні, практично на 30% менше", - пояснив Корольчук.

Експерт звернув увагу, що попри наявні зловживання на держпідприємстві, на це не реагують правоохоронні органи.

"У випадку "Центренерго" це є конкретний вимір, тобто, є збитки підприємства. Це державне підприємство, управляє ним Фонд держмайна. Фонд держмайна змінює також керівництво. І, в принципі, будь-який правоохоронний орган, ГПУ, наприклад, чи МВС, чи СБУ, НАБУ нас є, ДБР, у нас же їх багато дуже, вони могли б зацікавитися цим питанням абсолютно логічно. У них є навіть право із ЗМІ також брати цю інформацію і перевіряти її. Тому що тут завдана шкода безпосередньо", - сказав Корольчук.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію, що держкомпанія "Центренерго" підписала контракт на закупівлю російського вугілля на 400 млн грн з невідомою бориспільської фірмою "Нафта Форс", засновник і директор якої має безпосереднє відношення до діяльності групи "Приват". Причому "Центренерго" закуповує вугілля по 2500 грн за тонну, що значно вище ціни, розрахованої за формулою "Роттердам+", яка становить 1740 грн за тонну. У той же час вироблену з цього вугілля електроенергію компанія продає за заниженим тарифом (1,3 грн кВт / год) підприємствам, власником яких є Ігор Коломойський, в той час як собівартість струму становить 1,9 грн кВт / год. Натомість САП та НАБУ продовжують переслідування в справі формули “Роттердам+”, незважаючи на те, що є два рішення суду та щонайменше три незалежні експертизи, які підтверджують законність та економічну обгрунтованість формули.