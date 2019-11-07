"Роттердам+" дозволив зекономити бюджетні кошти,  - адвокат

Запровадження формули "Роттердам+" дозволило країні заощадити бюджетні кошти, адже дозволила зменшити бюджетні дотації державним шахтам та встановила справедливу ринкову ціну на електроенергію для великих промспоживачів. Про це заявила адвокат Ірина Одинець в ефірі 112 каналу.

Адвокат нагадала, що за формулою "Роттердам+" встановлювались ціни на електроенергію виключно для промислових споживачів. Та зазначила, що від її запровадження втратили тільки неефективні енерговитратні підприємства, адже держава перестала дотувати вартість струму для них (в т.ч. завдяки врахуванню в тарифі на електроенергію реальної ціни вугілля), і компанії змушені були сплачувати за нього ринкову ціну.

"Оскільки все-таки, якщо ми говоримо про те, що ціна у державних підприємств або у приватних підприємств залежала від ціни електроенергії, а ціна електроенергії була дотована, тобто, вона була нижча, вона була стабільно нижча. Якщо, наприклад, ціна дотована була 700-800 гривень (ціна вугілля держшахт – ред,), а насправді ціна собівартості на шахті була 3700, то ці 3 тисячі раніше покривалися з держбюджету", - пояснила Одинець.

Вона наголосила, що після запровадження формульного ціноутворення держава змогла заощадити бюджетні кошти ще й тому, оскільки не витрачала їх на дотацію вартості струму для великих промислових підприємств.

"З введенням цієї формули стало зрозуміло, що ця ціна не може покриватися з держбюджету. Електроенергія дорожче продавалася, відповідно державний бюджет менше витрачав на це", - сказала Одинець.

Нагадаємо, раніше екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк назвав справу "Роттердам+" помстою Коломойського шляхом використання неефективного, некомпетентного, незаконного тиску через НАБУ і САП. На його думку, такі дії олігарха спричинені тим, що в період дії прозорого ринкового ціноутворення він недоотримав прибуток від своїх феросплавних заводів, які мають велику енергоємність.

Голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Оксана Кривенко заявила раніше, що формула "Роттердам+" дозволила українцям заощадити до 40 млрд грн., оскільки стримувала зростання тарифів на електроенергію для населення.