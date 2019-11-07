7.11.19 12:00 Прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності #SaveФОП

7 листопада 2019 року, о 12 годин у приміщенні прес-центру "Українські Новини" відбудеться прес-конференція Руху за збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності "#SaveФОП" у зв'язку з силовими діями влади та застосуванням сльозогінного газу під час протесних акцій підприємців під Офісом Президента 4.11.2019р.

4 листопада під час акцій підприємців за скасування законів про тотальну фіскалізацію #128-IX та #129-IX, що ведуть до фактичного знищення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, поліція вжила силових дій з застосуванням сльозогінного газу.

Людям довелося надавати медичну допомогу в слідстві опіків обличчя та гортані різного ступеня важкості. Так підприємець Маргарита Каліон (м. Путівль) вимушена була звернутися до лікарні з важкими ушкодженнями очей та гіпертонічним кризом в наслідок атаки поліціянтів з використанням сльозогінного газу проти пікету за адресою Шовковична, 20.

Нагадуємо, що акції підприємців тривають з вересня та проходять по всій Україні. Влада відмовляється вести конструктивний діалог. Вимога ФОПів про зустріч з Президентом ігнорується, незважаючи на данну Президентом 10 жовтня обіцянку провести таку зустріч.

Під час акції 4 листопада, в якій взяли участь більш ніж 1500 тисячі підприємців з 20 міст України, лежачі пікети перед входами в Офіс Президента були покликані продемонструвати, як влада переступивши через мікробізнес юридично, переступає через них фізично. У відповідь проти акції ненасильницького опору була застосована сила.

Вперше з часів Майдану проти мирних мітингуючи, був використаний сльозогінний газ. Підприємці розцінюють дії влади, як вже фізичне свідоцтво війни, спрямованої на знищення малого бізнесу України.

У прес-конференції візьмуть участь підприємці постраждалі в ході зіткнення з поліцією, правозахисники, представники підприємницьких організацій, що входять до руху "#SaveФОП".

Реєстрація за тел. (067) 561 1483 або безпосередньо у приміщенні прес-центру.

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх

Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal