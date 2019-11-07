ПУМБ б'є рекорди: приріст портфеля гривневих депозитів становив 2 млрд з початку року

З початку року українці збільшили обсяг своїх заощаджень у Першому українському міжнародному банку (ПУМБ) на 2 млрд гривень – саме стільки становив приріст портфеля гривневих депозитів станом на 4 листопада 2019 року. Про це йдеться в повідомленні банку. Портфель депозитів (термінові депозити на вимогу фізичних осіб у гривні становить 7,142 млрд гривень. Темпи приросту більше ніж у 5 разів перевищують середній показник по ринку. Такі показники – безпрецедентні в історії банку. Наприклад, за підсумками всього 2018 року приріст портфеля гривневих депозитів ПУМБ склав +804 млн грн. (або +18,6%). В той час, як усього за 10 місяців 2019 аналогічний показник приросту становив +2014 млн грн (+39,3%). "Приростом в 2 мільярди гривень за 10 місяців можуть похвалитися лише декілька банків в Україні. Приємно, що ПУМБ – в їх числі. Згідно з даними НБУ ПУМБ займає 5 місце серед 76 банків за приростом стічних депозитів у гривні та 4 місце – з приросту гривневих пасивів. Все більше українців переконуються в тому, що ПУМБ забезпечує збереження і стабільне примноження їх заощаджень", - прокоментував Дмитро Поліщук, директор департаменту продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ. Найбільшою популярністю у клієнтів ПУМБ користуються класичні строкові депозити на рік. Флагман – депозит "Прибутковий" зі ставкою до 17,5% річних у гривні. Саме цей депозит вибирає кожен другий клієнт ПУМБ завдяки високій прибутковості. Відкрити депозити в ПУМБ можна як у відділеннях, так і в мобільному банкінгу ПУМБ Online. Останнім способом вже скористалося понад 80% клієнтів банку. Як повідомляли Українські Новини, 92,24% Пумбу володіє компанія "СКМ Фінанс". "СКМ Фінанс" є дочірньою компанією System Capital Management і спеціалізується на управлінні фінансовими інститутами.