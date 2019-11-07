Сергій Головньов: Ляшко провокатор, який не має ніякої гідності в контексті моралі

Редактор відділу економіки інтернет-видання "Insider" Сергій Головньов прокоментував бійку, яку влаштував екс-депутат Олег Ляшко з головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом у міжнародному аеропорту "Бориспіль", назвавши ляшка провокатором.

На першому фото гендиректор енергохолдингу ДТЕК Максим Тимченко. Він менеджер Ріната Ахметова. Дуже виважена, чемна і розумна людина.

Дивишся на нього – атлант, на плечах якого тримається економіка країни. Хто не знає, він отримує більшу менеджерську винагороду, ніж голови правління "Укрзаліниці" Євген Кравцов чи "Нафтогазу" – Андрій Коболєв.

На другому фото Олег Ляшко, провокатор, який не має ніякої гідності в контексті моралі нормальної людини. Він спеціально прибігає з камерою до людей, яких треба вивести із себе і провокує їх взяти участь в шапіто, щоб опустити їх до свого рівня.

Коли людина без контексту дивиться на це, то думає: "Бридко… Та всі вони там п..."

Що спільного між ними? Вони отримують дохід за одне й те саме. За те, щоб ДТЕК міг збирати якомога більше грошей зі всіх українців і віддавати їх Ахметову.

Тому Ляшко вислідив Андрія Геруса і влаштував цирк під гаслом: "будеш купувати енергію у свого виробника?". Тобто - у Ахметова)

Можна по різному відноситись до діяльності Андрія Геруса. Наприклад, мені дуже не подобається, що маючи адміністративний ресурс, він здійснює святий хрестовий похід проти зловживань одного демона – Ахметова. Але буцімто не помічає зловживань іншого демона – Коломойського.

Але, в своєму функціональному слоті він робить багато корисного для деолігархізації країни. Все населення країни – споживачі послуг, в які закладена собівартість електроенергії, яку Тимченко хоче продавати дорого.

Коли Коломйський не платить тариф "Укренерго" по судовим рішенням – це корупція. Але високі ціни на електроенергію в інтересах Ахметова для всіх інших споживачів – така сама корупція. І виправдовувати одне іншим, що намагаються робити "ботоферми" з обох сторін – тупість.

І ще сумно від того відео, тому що Ахметов буде використовувати будь-які методи проти людей, які йому заважають. Втім, так само, як і Коломойський.

Декілька посадовців в енергетичній сфері розповідали, як менеджери ДТЕК погрожували оцим: "ще раз виступиш проти нас, ми знищимо твій імідж".

Сподіваюсь, Андрій знав куди йшов. А Тимченку вангую, що коли-небудь і на нього теж хтось натравить Ляшка) Нагадаю, що в 2016 році Ляшко на 1+1 обіцяв "посадити на вила" скотиняку Порошенка за "Роттердам +" для Ахметова )))