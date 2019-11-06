Львівська міськрада вирішила виплатити по 1 тис. гривень людям, які пережили Голодомор 1932-1933

Львівська міська рада вирішила виплатити по 1 тис. гривень всім місцевим жителям, які пережили Голодомор 1932-1933 років на території України. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

"У Львові виплатять одноразову матеріальну допомогу людям, які пережили Голодомор 1932-1933 років", - сказано в повідомленні.

Цю матеріальну допомогу отримають 106 осіб.

Кошти виплатить управління соціального захисту.

Раніше Львів звертався до людей, що пережили в 1932-1933 роках Голодомор, а на даний момент проживає у Львові, звертатися у відділи соціального захисту для внесення їх даних в інформаційну базу.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2014 році Львівська міськрада вирішила виплатити по 200 гривень пережили Голодомор 1932-1933 років.

У 2006 році Верховна Рада визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

У результаті Голодомору 1932-1933 років, за різними оцінками, загинули від 3 до 7 млн осіб.