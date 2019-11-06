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06 листопада 2019, середа, 19:38 3
Політика 2019-11-06T19:52:42+02:00
Українські Новини
Кабмін створив Нацкомісію зі стандартів державної мови

Кабмін створив Нацкомісію зі стандартів державної мови

Кабмін, Українська мова, Нацкомісія зі стандартів держмови
Кабмін
Кабмін

Сьогодні, 6 листопада Кабінет міністрів України на засіданні створив Національну комісію зі стандартів державної мови. Про це повідомляє прес-служба уряду.

Так, повідомляється, що дана комісія також буде перевіряти рівень володіння державною мовою для отримання громадянства України або заняття визначених законом посад.

"Кабінет Міністрів України також приступив до формування стратегії в галузі культури і мистецтва, якому передуватиме проведення соціологічного дослідження для забезпечення доступу громадян до споживання культурних послуг, доступу до мистецтва", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, міністр освіти заявила, що до наступного року Україна закриє всі російськомовні школи.

А Зеленський допускає можливість заповнення документів російською мовою на Донбасі в майбутньому.

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