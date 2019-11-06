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  • Ярославський - Зеленському про допомогу "Укроборонпрому": Мене не треба збирати, я вже зібрався
06 листопада 2019, середа, 19:37 306
Бізнес 2019-11-06T19:41:58+02:00
Українські Новини
Ярославський - Зеленському про допомогу "Укроборонпрому": Мене не треба збирати, я вже зібрався

Ярославський - Зеленському про допомогу "Укроборонпрому": Мене не треба збирати, я вже зібрався

Укроборонпром, Олександр Ярославський
Олександр Ярославський. Фото: img.glavnoe
Олександр Ярославський. Фото: img.glavnoe

Сьогодні під час представлення нового голови Харківської ОДА відбувся яскравий діалог між Президентом України Володимиром Зеленським і бізнесменом Олександром Ярославським. Предметом розмови став стан підприємств держконцерну "Укроборонпром", 10 % яких зосереджено на Харківщині.

Генеральний директор цього концерну Айварас Абромавічус у своєму виступі поскаржився на холод у цехах заводів.

Володимир Зеленський, звертаючись до нового губернатора Харківщини Олексія Кучера, запропонував "зібрати бізнес". А потім сказав: "Я от побачив Олександра Ярославського – ніхто не попався більше". І звернувся потім до самого бізнесмена, який, зокрема, відомий тим, що кілька років тому врятував від зупинки легендарний Харківський тракторний завод: "У мене питання. Є завод тисяча вісімсот дев'яносто якогось року, там страшні умови. Я розумію, що підприємство державне. Можна, вам зібрати бізнес-асоціації на Харківщині і просто дати людям нормальні умови? А ми зі своєї сторони, як держава. Ми повинні це робити дуже швидко перед зимою. Якщо можна вирішити це питання, і на це є ваша громадянська воля".

Олександр Ярославський нагадав, що зараз на оборонних заводах та ж ситуація, що була на ХТЗ до покупки ним цього підприємства. Але держава не допомагала, а заважала. "Я там платив зарплату просто на заводі, який стоїть. Ми билися, билися, поки не запустили виробництво. Прийшла СБУ, і директору почали вигадувати якісь божевільні підсудні статті. Я його рік по підвалах ховав. Зате сьогодні майже 3 тисячі людей мають зарплату, роботу. А це підприємство ми б могли втратити точно так само".

Володимир Зеленський погодився на "100 %", пообіцяв, що до Ярославського більше "ніяке СБУ не прийде". І знову попросив: "Але зараз нам хоча б допомогти? Ми можемо про стратегічні плани потім зустрічатися, розмовляти. Можна бізнесменів зібрати?". Ярославський відповів: "Я вже зібрався, не треба мене збирати. Багато бізнесменів не треба. То футбол, то ще щось, в підсумку я опиняюся. Збирають всіх, а плачу я один". І пожартував: "Коли ви мене помітили, я зрозумів, що я потрапив".

Після чого бізнесмен таки пообіцяв допомогти Президенту України та уряду: "Звичайно, допоможемо. Питання закрито, не треба ні законопроектів, ні агітацій, нічого". Правда, жартома зауважив: "10 % "Укроборонпрому" не потягну". А Володимир Зеленський сказав, що буде "часто приїжджати на Харківщину, саме так все вирішується дуже швидко".

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