Журналіст нагадав нардепу Ткаченку, як той, будучи менеджером сам спілкувався "з власниками ЗМІ"

Після обіцянок ввести для засобів масової інформації "фінансовий fair play" та інші обмеження, щоб знизити "вплив на них власників", які прозвучали з парламентської трибуни від колишнього медіаменеджери і депутата Верховної Ради України Олександра Ткаченка (фракція "Слуга народу"), йому самому нагадали історію його взаємин із власником телевізійного каналу.

Це зробив у своєму виступі в ході парламентських слухань "Безпека діяльності журналістів в Україні" кореспондент телеканалу NewsOne Богдан Амінов.

"Послухавши колишніх журналістів, а зараз політиків, склалося таке враження, як швидко змінюються думки й люди. Свій виступ я почну з того, що погоджуюся з народним депутатом Олександром Ткаченком щодо присутності впливу власників на телеканали. Чомусь пригадується відео з колишнім топ-менеджером і власником, де той у грубій та принизливій формі дає вказівки. Це потрібно припиняти. Я з ним повністю згоден", - заявив журналіст.

Також Амінов висловив здивування позицією співробітниці відомої грантової "медіаекспертной" організації, виступі з трибуни якої синхронний з політиками, які поділяють українські ЗМІ на "журналістів" і "не журналістів".

"Перед тим як в цьому залі говорити про якісь нові закони, регуляції роботи журналістів, контроль над медіа, було б доцільно спочатку забезпечити роботу законів, які вже є, повинні працювати, але чомусь не працюють ... Політики і чиновники, які вважають, що у них є монополія на правду, і придумують нові механізми контролю неугодних журналістів, повинні знати про те, що вони політики, і при владі вони будуть не завжди", - заявив журналіст.

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Раніше у своєму виступі з парламентської трибуни голова парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про плани прийняти новий закон, який введе додаткові обмеження для ЗМІ та принцип "фінансового fair play". "Про вплив власників на ЗМІ. Україна - чи не єдина в Європі країна, де переважна більшість приватних медіа є збитковими. Звідси - підозра, що журналісти таких ЗМІ виконують політичне замовлення власників. У футболі, в УЄФА, вже 10 років діє принцип фінансового fair play. Умовно кажучи, скільки заробляєш, стільки й витрачаєш. Таким чином, цей бізнес стане чесним. У новому законі про медіа ця ідея також знайде своє відображення", - сказав народний депутат.

У той же час, ще в 2014 році в соціальних мережах з'явилися кілька аудіозаписів розмов власника телеканалу "1+1" бізнесмена Ігоря Коломойського з тодішнім менеджером каналу Олександром Ткаченком. Пізніше те, що голос на цих записах належить йому, підтвердив сам бізнесмен. У цих розмовах власник каналу в хамській та образливій формі роздає вказівки менеджеру, який у відповідь лише підтакує підлабузнюючим тоном. А фрази з цих розмов "Здрастуйте, Ігор Валерійович!" та "Ку-у-шаю!" стали мемами.