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  • В "Укренерго" наголосили, що не відключали українські електростанції, а обмежували їхній виробіток
06 листопада 2019, середа, 19:22 210
Економіка 2019-11-06T19:23:40+02:00
Українські Новини
В "Укренерго" наголосили, що не відключали українські електростанції, а обмежували їхній виробіток

В "Укренерго" наголосили, що не відключали українські електростанції, а обмежували їхній виробіток

Росія, Електроенергія, Укренерго, Імпорт електроенергії
Укренерго. Фото: slovoidilo.ua
Укренерго. Фото: slovoidilo.ua

Національна енергетична компанія (НЕК) "Укренерго" заявила, що не відключала українські електростанції в зв’язку з рекордним зростанням імпорту електроенергії з Російської Федерації. Українським виробникам електроенергії лише обмежили обсяг генерації.

Про це повідомило інтернет-видання "Главком".

"Диспетчери НЕК "Укренерго" віддають команди (в законодавстві - виконують коригувальні дії) на обмеження виробітку електроенергії (тобто, зменшення обсягів генерації) для балансування енергосистеми та забезпечення операційної безпеки в енергосистемі", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

В компанії наголошують, що відповідно до пункту 1.1 розділу 1 глави V Кодексу системи передачі забезпечення операційної безпеки є найвищим пріоритетом для оператора системи передачі.

"Короткочасні обмеження виробництва електроенергії на 3 великих вітроелектространціях - "Ботієвській", "Орлівській" та "Приморській", які мали місце нещодавно, були застосовані після того, як диспетчера НЕК "Укренерго" використали всі наявні пропозиції учасників ринку для балансування енергосистеми. Ми закликаємо журналістів відповідально ставитися до подання фактів та об’єктивно висвітлювати виступи посадових осіб НЕК "Укренерго", - зазначається в офіційному повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч на 5 листопада відбулися рекордні поставки електроенергії в об'єднану енергосистему України з Білорусі та Росії, які склали 1,216 МВт. Тієї ж ночі вперше був обмежене включення потужностей кількох українських електростанцій.

18 вересня Верховна Рада України прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", яким дозволяється закуповувати електроенергію з країн СНД за двосторонніми договорами. За словами автора поправки народного депутата Андрія Геруса (фракція "Слуга народу"), імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

Але з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. Імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в 2 рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год/добу.

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