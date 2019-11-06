Імпорт електроенергії з Росії руйнує вугільну промисловість і теплову генерацію, – Волинець

Імпорт електроенергії з Росії повинен бути обмежений, виходячи з захисту свого енергоринку, збереження робочих місць, забезпечення енергобезпеки. Таку думку висловив народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, коментуючи дані "Укренерго" про значні імпортні перетоки електроенергії з Росії.

Зокрема, за данимт НЕК "Укренерго", за перші 5 днів листопада перетоки за рахунок імпорту з Росії становили близько 5 ГВт.

"Імпортна російська електроенергія нам не потрібна. Необхідно відмовитися від неї і заради збереження робочих місць і власної енергобезпеки, і тому що Україна взяла на себе зобов'язання щодо інтеграції в енергетичний простір Євросоюзу", - зазначив Михайло Волинець.

За його словами, зараз в Україні відзначається надлишок потужностей: у зв'язку з теплою погодою і зниженням споживання промисловістю загальне енергоспоживання упало, особливо вночі. Тим часом з Росії надходить електроенергія рівним графіком і вдень, і вночі. Це призводить до вимушеного зниження виробництва електроенергії атомними станціями і тепловою генерацією.

"Цей імпорт веде до руйнування і вугільної промисловості, і теплової генерації. Надлишок імпорту вкрай негативно позначиться на нашій генерації. Наша електроенергія буде незатребувана, а ми будемо платити за російську електроенергію", - вважає Михайло Волинець. Він нагадав, що сьогодні через імпорт електроенергії і вугілля з Росії теплові станції не купують вугілля українського виробництва, якого накопичилося на складах близько 260 тис. тонн. В результаті шахтарі не отримують заробітну плату і існуюча на сьогодні заборгованість в розмірі 1,7 млрд грн продовжує накопичуватися.

Народний депутат додав, що Україна взяла на себе зобов'язання пройти процес інтеграції в європейське енергопространтство ENTSO-E, а згідно з домовленостями, рік після запуску енергоринку України зобов'язана опрацювати на власній генерації, без імпортних поставок електроенергії.

"Ми увійшли в ринок. І якщо торкнутися теми інтеграції в європейський простір, то, згідно з підписаними документами, Україна повинна рік працювати на своїх ресурсах, в автономному режимі, навіть за перетоками не повинна забирати імпортну енергію. А зараз Герус з Коломойським підсаджують нашу країну на енергетичну голку імпорту з РФ, руйнуючи нашу вугільну промисловість і витісняючи з ринку нашу вітчизняну теплову генерацію ", - зазначив Михайло Волинець.

Народний депутат і голова Незалежної профспілки гірників нагадав, що взаємини з таким імпортером, як Росія, можуть бути ненадійними і нести ризики для України і її споживачів електроенергії. "У 2006 році Росія в розпал морозів припинила постачання газу за трьома газопроводами, ми це пам'ятаємо. Було завдання дестабілізувати Україну. А зараз ... жадібність Коломойського спрацювала - і знайшлися такі "слуги", які проштовхують злочинні законопроекти", - зазначив Михайло Волинець.

Нагадаємо, на думку члена наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус в інтересах бізнесмена Коломойського пролоббіював імпорт електроенергії з Росії і, прикрваючи це, виправдовує поставки російського вугілля держкомпанії "Центренерго".

Як раніше повідомлялося, президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Юрій Недашковський заявив, що на даний момент імпорт електроенергії з Росії та Білорусі витіснив Енергоатом з ринку на добу вперед через дуже низькі ціни на електроенергію компаній-імпортерів з цих країн.