Прозорі реєстри, ліквідація ДАБІ – колишній очільник ДАБІ Кудрявцев розповів, як має йти реформування галузі

На думку Кудрявцева, зміни у будівельній сфері вже розпочалися й найближчим часом їх побачать не лише учасники ринку, а й всі громадяни, розповів він в інтерв'ю в "Діловій столиці".

"Проблему буде вирішено – я в цьому впевнений. Треба розуміти, що йдеться про могутню галузь, котра достатньо енергійно розвивається, рухається з певною швидкістю, а відтак – має інерцію. Не можна одним рухом чи одним наказом за добу змінити всю систему. Має бути той, хто візьметься особисто все це робити. Керівник, який візьме на себе відповідальність. Щодо ДАБІ – так, я переконаний, що для знищення там корупції необхідно цей орган ліквідовувати. Але це рішення має бути спільне, на рівні найвищого керівництва держави",-- підкреслив Олексій Кудрявцев.

Він висловив переконання, що вже найближчим часом буде знайдено найоптимальніший вихід щодо цього відомства. В той же час варто розуміти, що корупція в ДАБІ – це лише частина всієї корумпованої державної машини, з якою ми мусили боротись багато років, нагадав Кудрявцев.

"Зараз її зупиняють – в усіх напрямках. Тому, переконаний, зупинять і в системі держархбудконтролю та містобудування. До речі, зміни в будівництві вже розпочалися. І місця для корупції там більше не буде!"- сподівається він.

Серед важливих кроків, які допоможуть швидко реформувати галузь, він назвав, зокрема, запровадження концепції поетапного контролю на будівництві, діджиталізацію рутинних послуг, створення прозорих реєстрів новобудов, що є особливо важливим для інвесторів, та проведення ревізії ринку послуг з експертизи.

"Нині у цій сфері панує певний хаос. Вважаю, що передусім слід провести аудит всіх тих організацій, що надають експертні звіти. Необхідно також змінити критерії, за якими фахівець може отримати сертифікат експерта. Ця людина має нести реальну відповідальність за висновки, які надає. Але це знову-таки справа не одного дня. Варто провести ревізію всього ринку послуг з експертизи",- переконаний фахівець.