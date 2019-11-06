Імпорт електроенергії з Росії послаблює переговорні позиції України щодо транзиту російського газу, – політолог

Політолог Петро Олещук вважає, що імпорт електроенергії з Російської Федерації (РФ), який здійснюється в інтересах окремих олігархів, але всупереч інтересам держави, значно послаблює переговорні позиції України стосовно транзиту російського природного газу до Європейського Союзу (ЄС).

Про це він заявив у своєму блозі для інтернет-видання "Ліга.net".

Зокрема, Олещук звернув увагу, що цим рішенням Україну було позбавлено козиря на переговорах з РФ щодо транзиту газу після 1 січня 2020 року. Адже перекриваючи транзит через Україну, Кремль позбавить газу і підтримуване ним Придністров’я. Проте відтепер зможе це зробити, оскільки зможе замінити газ для цієї квазідержави на електроенергію, що постачатиметься через Україну.

"Особливістю транзиту російського газу через Україну є те, що Придністров'я забезпечує електроенергією Молдавська ГРЕС (розташована на території, що підконтрольна цій квазі-державі), яка працює на газі. Якщо припустити, що контракт на транзит газу не буде продовжений, то Молдавська ГРЕС залишиться без газу, а Придністров'я - без електроенергії. Для РФ це вкрай небажаний сценарій, тому що вона втратить прихильників як у Придністров'ї, так і в самій Молдові, де намітився проросійський зовнішньополітичний поворот. Отже, Росія має так "перекрити" Україні газ, щоб це не зачіпало інтереси власних сателітів. І, схоже, ми самі надаємо їм у цьому прекрасні можливості для продовження "гри". Й водночас власними руками вибиваємо у себе козир на переговорах про транзит газу", - стверджує Олещук.

"Заводячи на український ринок свою електроенергію, Росія одержує можливість тепер висувати свої власні вимоги щодо подальшої співпраці. Наприклад, щодо реекспорту Україною електрики у Придністров’я, тим більше, що руками Геруса можливість для цього створена. Якщо ж це вдасться реалізувати, то Москва зможе порівняно безболісно "перекрити" газ для України та вийти у своєму економічному тиску на якісно інший рівень. Тож жодних перешкод для того, аби частина імпортованої з РФ електроенергії пішла в Молдову, немає. "Ціна питання" для України дуже велика. Якщо транзит газу припиниться, то країна втратить близько 3 млрд. дол. на рік. Не важко порахувати, що це означитиме для бюджету, для соціальної сфери та, зрештою, для обороноздатності нашої держави", - написав політолог.

Він вважає, що ухвалене в інтересах окремих олігархів рішення про відновлення імпорту електроенергії з країни-агресора суперечить інтересам держави.

"Вищому керівництву держави слід терміново визначитися - або воно й надалі закриває очі на дії, що послаблюють нашу переговорну позиції по транзиту газу, або, навпаки, забороняє імпорт електроенергії з РФ, та повертає собі "придністровський козир" на транзитних переговорах", - підсумував Олещук.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада України прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в якому голова енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі.

Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією "Юнайтед Енерджі", яку пов'язують з бізнесменом Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в 2 рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з жовтнем в 3 рази - до 12 млн кВт-год/добу.