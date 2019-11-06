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06 листопада 2019, середа, 15:41 214
Економіка 2019-11-06T17:45:02+02:00
Українські Новини
Електроенергія з Росії витіснила український атом, – "Енергоатом"

Електроенергія з Росії витіснила український атом, – "Енергоатом"

Електроенергія, Енергоатом, Юрій Недашковський, Імпорт електроенергії
Енергоатом. Фото: delo.ua
Енергоатом. Фото: delo.ua

Президент Державного підприємства "Національна атомна енергетична компанія (НАЕК) "Енергоатом" Юрій Недашковський в ході конференції "Атомна енергетика в період трансформації" заявив, що на даний момент імпорт електроенергії з Російської Федерації (РФ) та Білорусі витіснив "Енергоатом" з ринку "на добу вперед" (РДВ) через заявлені дуже низькі ціни на електроенергію.

Про це повідомив веб-сайт консалтингової компанії EXPRO (Exploration&Production Consulting).

"Дивіться, це питання, я не кажу про політичну складову, конкурентної боротьби, були періоди коли ми витісняли імпорт. На даний момент ситуація така, що заявлені дуже низькі ціни (на електроенергію, що імпортується з РФ і Білорусі) на ринку "на добу вперед" (РСВ). Ми змушені піти на балансуючий ринок. Це для нас додатковий фінансові навантаження. Чому? Тому що ці кошти ми отримаємо лише через місяць", - сказав Недашковський.

У свою чергу він запропонував як можна вийти з даної ситуації.

"Якщо б було не 10% (від усієї електроенергії, що продається "Енергоатомом" на РДН в рамках механізму ПСО) Дали 25% можливості конкурувати на РДН або частину на ринку двосторонніх договорів, ми б витіснили російську електроенергію", - додав він.

За його даними ціна імпортної електроенергії з РФ становить близько 1,37 гривень кВт-год.

Як повідомив ExPro, імпорт електроенергії з Росії в Об'єднану енергосистему України на початку листопада 2019 року збільшився порівняно з середньодобовим показником за жовтень в 3 рази - до 12 млн кВт-год/добу, незважаючи на недавню заяву голови парламентського комітету з питань енергетики і комунальних послуг Андрія Геруса про те, що імпортні поставки з Росії в кінці жовтня - початку листопада стали збитковими.

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