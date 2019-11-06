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  • Вирівнювання тарифів на електроенергію для населення підвищить конкуренцію та дозволить знизити ціну, – експерт
06 листопада 2019, середа, 14:59 156
Економіка 2019-11-06T17:45:02+02:00
Українські Новини
Вирівнювання тарифів на електроенергію для населення підвищить конкуренцію та дозволить знизити ціну, – експер

Вирівнювання тарифів на електроенергію для населення підвищить конкуренцію та дозволить знизити ціну, – експерт

Concorde Capital, Електроенергія, Олександр Паращій
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото
Електроенергія (ілюстрація). Фото: Українське Фото

Керівник аналітичного відділу компанії Concorde Capital Олександр Паращій заявив, що скасування перехресного субсидування і вирівнювання тарифів на електроенергію для промисловості та населення як покращить конкуренцію на ринку електроенергії, так і дозволить в майбутньому знизити ціну на неї.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

"Це не зовсім нормальна ситуація, коли промисловість субсидує тарифи для населення. Тому що як би там не було, в кінці кінців населення все одно платить підвищену ціну на електроенергію для промисловості через фактично купівлю товарів й послуг. Плюс таке положення справ не стимулює енергоспоживання серед населення", – сказав Паращій.

На його думку, скасування перехресного субсидування призведе до підвищення конкуренції на ринку електроенергії, адже великі державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" зможуть продавати свою електроенергію на ринку, а її собівартість досить низька.

"Якщо прямо завтра тарифи для населення будуть такі, що покривати повні витрати на виробництво, розподіл і постачання електроенергії для населення, то це автоматично буде означати, що у нас буде зовсім інша ситуація на оптовому ринку електроенергії. Тобто, зараз через те, що існує це кроссубсидування, у нас є спеціальні обов'язки для того ж "Енергоатому", який зобов'язаний продавати за низькими тарифами електроенергію поза ринком. Якщо не буде перехресного субсидування взагалі, то "Енергоатом" всю електроенергію продавати не за регульованими цінами, а на ринку. Ми знаємо, що собівартість електроенергії НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго" досить низька", – пояснив Паращій.

Він вважає, що надалі це буде сприяти зниженню цін на струм. "Це точно пожвавить ринок електроенергії, підвищить на ньому конкуренцію, тому що той же "Енергоатом" всю електроенергію продавати на ринку. Відповідно суттєво знизить ціни на оптовому ринку", – прогнозує Паращій.

Нагадаємо, раніше голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк заявив, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнюванню цін на електроенергію для населення і підприємців.

Українська асоціація відновлювальної енергетики (УАВЕ) у зверненні до Президента, уряду і парламента закликала скасувати перехресне субсидування і перейти до ринкових цін на електроенергію для населення, зазначивши, що зараз громадяни України технічно споживають найдешевшу електроенергію в Європі, проте в дійсності оплачують її за рахунок високої вартості товарів і послуг, погіршення платіжного балансу країни та відкладених витрат.

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