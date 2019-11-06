підписатися на розсилку
24.5 24.84
27.1 27.65
˟
  • Новини
  • Економіка
  • "Метінвест" планує збільшити частку на світовому ринку гарячекатаного рулону до 4,5%
06 листопада 2019, середа, 14:57 363
Економіка 2019-11-06T14:57:02+02:00
Українські Новини
"Метінвест" планує збільшити частку на світовому ринку гарячекатаного рулону до 4,5%

"Метінвест" планує збільшити частку на світовому ринку гарячекатаного рулону до 4,5%

Метал, Прокат, Метінвест, Металургія, Дмитро Ніколаєнко

"Метінвест" розраховує збільшити частку компанії на світовому ринку гарячекатаних рулонів до 4,5% після реконструкції листопрокатного цеху "1700" на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча. Про це повідомив директор з продажів "Метінвесту" Дмитро Ніколаєнко в Маріуполі, інформує портал uaprom.info.

Нове обладнання цеху дозволяє наростити випуск гарячекатаного рулону підприємствами групи з 3,4-3,5 млн тонн до 4,2 млн тонн, зазначив Ніколаєнко.

За його словами, раніше частка "Метінвесту" становила близько 5%, однак обсяги продажів випускаємих групою гарячекатаних рулонів скоротилися в зв'язку з закриттям мартенівських печей і інших змінах у виробничому процесі.

"Тепер після реконструкції прокатного стану на заводі ім. Ілліча ми хочемо відновити частку "Метінвесту" на ринку гарячекатаних рулонів. Ми плануємо досягти 4,5% від загального обсягу світових продажів гарячекатаних рулонів", - сказав Ніколаєнко.

За його словами, гарячекатаний рулон продовжує залишатися дуже затребуваним товаром на світових ринках: попит на нього не знижується, незважаючи на падіння закупівель за іншими видами прокату.

5 листопада "Метінвест" запустив модернізований листопрокатний цех "1700" на МММКІ. Загальні інвестиції в проект склали близько $110 млн.

Проведена реконструкція дозволяє розширити характеристики і поліпшити якість виробляємих на заводі гарячекатаних рулонів. Зокрема, товщина готового листа становитиме від 1,2 до 8 мм, а вага рулону до 25 тис т. Крім того, після модернізації ЛПЦ планова потужність виробництва зросла до 2,5 млн т гарячекатаних рулонів на рік.

Більше новин про: Метал Прокат Метінвест Металургія Дмитро Ніколаєнко

Архів
Новини
Труба пішов у відпустку на свій день народження 15:27
Абромавичус за приватизацію непрофільних підприємств "Укроборонпрому" 15:11
Україна повинна почати закупівлю російського газу для відновлення транзиту з 2020, - Газпром 15:06
Вирівнювання тарифів на електроенергію для населення підвищить конкуренцію та дозволить знизити ціну, – експерт 14:59
"Метінвест" планує збільшити частку на світовому ринку гарячекатаного рулону до 4,5% 14:57
більше новин
Борис Ложкін. Фото: Борис Ложкін/Facebook
"Мистецтво заради життя" рятує життя маленьких українців, - Борис Ложкін 12:07
П'яти топ-чиновникам Міноборони ДБР повідомило про підозру 16:44
Через спробу встановлення фіксованої маржі на продаж сигарет держбюджет зазнає мільярдних збитків, - ЗМІ 10:45
Арахамію підозрюють в лобіюванні азартного бізнесу в інтересах росіян, - ЗМІ 12:17 Інфографіка
Європейська Бізнес Асоціація звернулась до Президента через підкилимну тютюнову поправку до законопроекту №1049 09:49
більше новин
Режисер "Слуги народу" Кірющенко хоче очолити Держкіно 14:07
Зеленський не вимагав притягнути до кримінальної відповідальності Порошенка, Пашинського і Гладковського, - Рябошапка 11:06
У Донецькій області десятки тисяч жителів залишаться без води: причини і терміни 22:43
НАБУ відкрило справу проти Кличка за можливу держзраду 11:10
Милованов зізнався, що голосував за Порошенка 12:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok