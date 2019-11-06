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06 листопада 2019, середа, 14:44 17
Верховна Рада і партії 2019-11-06T14:48:32+02:00
Українські Новини
Депутат з "Слуги народу" закликає Рябошапку покарати "Джокера" за листування від його особи

Депутат з "Слуги народу" закликає Рябошапку покарати "Джокера" за листування від його особи

Руслан Рябошапка, Богдан Яременко, Микола Тищенко, Ірина Верещук, Пранкер Джокер
Ірина Верещук. Фото: Facebook/ Ірина Верещук
Ірина Верещук. Фото: Facebook/ Ірина Верещук

Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Ірина Верещук ("Слуга народу"), яку призначили на посаду 4 вересня, виступає за розслідування діяльності пранкера "Джокера".

Про це вона повідомила, відповідаючи на питання журналістів на брифінгу, передають Українські Новини.

"На мою думку, генеральний прокурор Рябошапка, оскільки він часто згадується в цих листуванні як одна із сторін листувань чи як суб'єкт, я думаю, йому варто було б все-таки почати певні голосні, негласні чи інші дії, щоб встановити, хто використовує його ім'я, листуючись з депутатами Верховної Ради таким чином", - сказала Верещук.

Депутат зазначила, що "Слуга народу" обговорить це питання на найближчому зібранні.

"Я думаю, що ми всі повинні вимагати від правоохоронної системи реакції на такі листування", - сказала політик.

Як повідомляли Українські Новини, "Джокер" публікував особисті листування з головою комітету з міжнародної політики і міжпарламентського співробітництва Богданом Яременко та заступником голови фракції Миколою Тищенко (обидва - "Слуга народу").

Нагадаємо, 1 листопада Яременко заявив про намір подати у відставку з посади голови міжнародного комітету в разі рішення фракції.

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