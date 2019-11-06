Народний депутат VIII скликання Ігор Попов скептично оцінив участь представників державних структур і висунуті ними ініціативи на парламентських слуханнях з безпеки журналістів, які проходять у Верховній Раді України. Про це він написав на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ідея запровадити відповідальність журналістів за маніпуляції - сама є маніпуляцією. Тому що неможливо встановити об’єктивний механізм оцінки - що є маніпуляцією, що є помилкою, де є умисел і де межа між редакційною політикою та свідомою брехнею.

Але сам намір влади запровадити таку відповідальність показує, що загрозу від свободи слова вже бачать і шукають шляхи встановлення контролю", - зазначив Попов.