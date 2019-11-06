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06 листопада 2019, середа, 14:25 13 Думка
ЗМІ 2019-11-06T14:48:47+02:00
Українські Новини
Ігор Попов: Влада шукає шляхи встановлення контролю за свободою слова

Ігор Попов: Влада шукає шляхи встановлення контролю за свободою слова

Свобода слова, Верховна Рада України, Захист журналістів, Попов Ігор, Парламентські слухання

Народний депутат VIII скликання Ігор Попов скептично оцінив участь представників державних структур і висунуті ними ініціативи на парламентських слуханнях з безпеки журналістів, які проходять у Верховній Раді України. Про це він написав на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ідея запровадити відповідальність журналістів за маніпуляції - сама є маніпуляцією. Тому що неможливо встановити об’єктивний механізм оцінки - що є маніпуляцією, що є помилкою, де є умисел і де межа між редакційною політикою та свідомою брехнею.

Але сам намір влади запровадити таку відповідальність показує, що загрозу від свободи слова вже бачать і шукають шляхи встановлення контролю", - зазначив Попов.

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