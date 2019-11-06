Жодних збитків від запровадження "Роттердам+" завдано не було, - Трохимець

Впровадження формули "Роттердам+" не завдало жодних збитків. Заяви НАБУ та САП про збитки помилкові. Про це заявив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець в ефірі телеканалу "NewsOne".

"Говорити про те, що збиток був нанесений населенню чи будь-кому іншому впровадженням формули "Роттердам+", є, по-перше, технічно неграмотно, тому що люди не розібралися в самій структурі формування ціни на електричну енергію, і, по-друге, юридично безграмотно, тому що для того, щоб стверджувати про спричинення комусь збитків, то треба, щоб цей хтось був у вигляді суб'єкта у кримінальній справі, і пораховані чітко ті кошти, на які нібито були спричинені збитки", - сказав Трохимець.

Він також наголосив, що за два з половиною роки розслідування НАБУ і САП не визначили, ні кому завдано збитків, ні яким чином їх можна порахувати.

Нагадаємо, раніше співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич назвав міфом твердження НАБУ про те, що від запровадження формули "Роттердам +" було завдано збитків у розмірі 19 млрд.грн. А адвокат екс-голови НКРЕКП Дмитра Вовка Ірина Одинець заявила, що немає жодних експертиз, які б підтверджували збитки внаслідок застосування формули "Роттердам+". Голова НКРЕКП Оксана Кривенко заявляла, що застосування формули "Роттердам+" дозволили громадянам зекономити 40 млрд. грн.